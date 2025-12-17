山一電機が切り返し急、ＡＩデータセンターとロボット向けコネクター両分野で活躍期待

山一電機<6941.T>が切り返し急。１１月１１日に６５２０円の上場来高値を上ヒゲで形成した後、高値圏で売り物をこなしていたが、今週に入って米ハイテク株安の流れに飲まれ２５日移動平均線からの下放れが警戒されていた。しかし、足もとで押し目買いの動きと貸株市場を経由した空売り筋のショートカバーが共鳴して動きを一変させている。ＩＣソケットやコネクターなどの電子機器向けデバイスの専業メーカーで世界トップシェア企業として注目されている。最近はＡＩデータセンター向けの需要が収益に大きく貢献しているほか、フィジカルＡＩブームのなかロボット向けコネクターで特需を捉える可能性がある。



２５年４～９月期は営業利益が前年同期比６％減の６４億１８００万円だったが、これは計画ラインを４億円弱上回っての着地となっている。通期の営業利益見通しについても従来予想から８億円上乗せした９３億円（前期比１３％増）に上方修正したが保守的で、一段の上振れも視野に入る。株主還元にも前向きな姿勢を明示、配当性向３０％を標榜するなか、今期は前期実績に１６円上乗せの１０５円を計画している点も注目される。



出所：MINKABU PRESS