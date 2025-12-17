マクニカホールディングス<3132.T>が反発している。この日、子会社マクニカが奥村組<1833.T>と共同で、「遮水シート一体型ペロブスカイト太陽電池」の実証試験を開始したと発表しており、好材料視されている。



両社は、薄型・軽量で柔軟なフィルム状というペロブスカイト太陽電池（ＰＳＣ）の特徴を生かし、遮水シートと一体化したＰＳＣを開発。今回の実証試験では、「遮水シート一体型ペロブスカイト太陽電池」を試験用の盛土斜面に設置し、斜面内への雨水の浸透を抑制して斜面崩壊を未然に防ぐ防災機能と太陽光発電を同時に実現し、ＰＳＣの発電性能と耐久性を検証するとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS