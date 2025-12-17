「えーやん」「練習着もかっこいい」「新鮮」甲府が“武田信玄からインスピレーション”を受けた新ユニフォームを発表
ヴァンフォーレ甲府は17日、明治安田Jリーグ百年構想リーグのユニフォームデザインが決定したことを発表した。
「甲斐の虎の威名を持つ武田信玄からインスピレーション」を受けたというデザインコンセプト。「青い炎をまとったボディは情熱と力強さを象徴し袖には虎柄をあしらうことで勇ましさを表現を駆け抜ける虎の勇壮な動きを全体のデザインで表しています」と説明されている。
クラブが公式X(@vfk_official)で新ユニフォームを発表すると、ファンは「新鮮」「欲しくなっちゃう」「好きなデザイン」「えーやん」「買います〜」「練習着もカッコいい」などと反応している。
/
明治安田Jリーグ百年構想リーグ
ユニフォーム・練習着スポンサー決定✨✨✨
＼
明治安田Jリーグ百年構想リーグのユニフォームスポンサー8社、練習着スポンサー13社と契約を締結させていただきます。
詳細 https://t.co/92jxTiSksS
多大なるご支援、誠にありがとうございます♂️#vfk… pic.twitter.com/uG1fWn4wer— ヴァンフォーレ甲府 (@vfk_official) December 17, 2025