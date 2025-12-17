え、約1万円引き商品も⁉「Amazonクリスマスタイムセール祭り」がアツイ！【12/25まで】
【画像でチェック】Amazonクリスマスタイムセールで安くなっている商品は…
いよいよやってくる、クリスマスシーズン。家族や友だちへのギフト、一年頑張った自分へのご褒美は何にしよう…と考え中の方も多いのでは？そんなあなたの「欲しい」を叶えてくれるお得なセールがAmazonで開催されます！
■見逃し厳禁！お得すぎる「クリスマスタイムセール祭り」
▶Amazonクリスマスタイムセール祭り
冬のファッションからおうち時間を充実させる最新家電、クリスマスギフトまで、とびきりお得な商品が登場します。まとめ買いや買い替えにもぴったりで、年末年始の準備を一気に進められるかも！
■なにがお得？「Amazonクリスマスタイムセール祭り」目玉アイテム
「Amazonクリスマスタイムセール祭り」でお得なアイテムを厳選してご紹介します！
▶森永製菓 粉末 純ココア 3個
●参考価格：￥2,025→￥1,933（5％OFF）
カカオ100%の純ココアで、美容と健康を美味しくサポート。カカオ由来のポリフェノールや食物繊維がたっぷり摂れて、ドリンクはもちろん、ヨーグルトにかけたり、お菓子作りなどアレンジ自在です。
▶MyHoney ハチミツ 非加熱 はちみつ アカシア 500g×2本
●参考価格：￥5,382→￥4,360 （19％OFF）
くせのないマイルドな美味しさが人気のハンガリー産アカシアはちみつ。便利なチューブボトルで登場！キレの良い特別な容器で、手がベタつかず、毎日のトーストやヨーグルトにサッと使えます。
▶staub ストウブ
●参考価格：￥30,800→￥18,830 （39％OFF）
プロも愛用するストウブの名作鍋。いつものお料理も格段に美味しく仕上がる優れもの！フタ裏の突起（ピコ）が旨みを逃がさず循環させ、スープや煮込み料理をふっくらジューシーに。プレゼントやお祝いの贈り物にも喜ばれる鋳物ホーロー鍋です。
▶iwaki 保存容器 深型 2個セット
●参考価格：￥2,980→￥2,682（10％OFF）
見た目も綺麗で、作り置きに大活躍のガラス製保存容器。匂い移りや色移りの心配がなく、油っこいものでも食洗機でスッキリ洗えるので、毎日気持ちよく使えます。
▶アツギ 毛布みたいな裏起毛タイツ
●参考価格：￥1,980→￥1,385（23％OFF）
寒い冬の必須アイテム、裏起毛タイツ。毛足の長いフリース調の裏起毛で、しっかり暖かく包み込みます。歩きやすさや快適さにこだわった設計で、冬のおしゃれも我慢知らずに…！
▶インナーTuche トゥシェ 綿100%
●参考価格：￥1,540→￥1,105（28％OFF）
まるで「着るコスメ」！天然美容成分を配合した綿100%インナーが、乾燥しがちな素肌を優しくケアしてくれます。脇に縫い目がなく、敏感肌にもやさしい着心地。Amazonの「レディースインナー」カテゴリーでベストセラー1位を獲得！
▶昭和西川 羽毛布団
●参考価格：￥30,900→￥27,800 （10％OFF）
軽さと暖かさを両立した、昭和西川の日本製羽毛ふとんです。ふっくらとして保温性に優れた高品質なダウンと、清潔を保つ加工で、寒い夜も安心。Amazonレビュー★4.4の高評価アイテムです！
▶レイコップ UV コードレス 布団クリーナー
●参考価格：￥19,800→￥16,830（15％OFF）
レイコップ史上最軽量1kgで、お掃除ラクラク。コードレス＆UV除菌で、布団の奥のダニやハウスダストを99.9%以上除去し、お布団を清潔に保ちます。
▶パナソニック スキンアクト
●参考価格：￥50,000→￥￥47,199 （6％OFF）
ナノサイズ濃密ダブルスチームと化粧水ミストで、日々のスキンケアを底上げ！1回でうるおいやハリを実感しやすく、温冷ギャップ機能でキュッと引き締まったツヤ肌へと導きます。お家に居ながらエステのようなスペシャルケアができちゃいます。
▶Anker Eufy 見守りカメラ
●参考価格：￥5,990→￥4,790 （20％OFF）
外出先からでもスマホで簡単にお部屋の様子をチェック！AIが人やペットの動きを検知して自動で追いかけてくれるので、大切なお子様やペットの見守り、防犯対策にぴったりです。夜間モード搭載で暗い部屋でもくっきり映り、24時間安心を届けてくれます。
■お得情報！「Amazonギフトカードキャンペーン」
▶Amazonギフトカードキャンペーン
■開催期間：〜2025年12月23日(火) 23:59まで
●付与ポイント
・5,000〜9,999円：300ポイント
・10,000〜19,999円：500ポイント
・20,000円以上：700ポイント
●参加方法
エントリーを済ませたうえで、対象のギフトカード（Eメール・PDF印刷・配送タイプ）を購入すると、合計金額によってポイント付与されます。ギフトカードは、自分で使ってもOK！クリスマスタイムセール祭りと組み合わせることでお得度がグッとアップします。
いかがでしたか？クリスマス前後に必要なものがまとめてそろう「Amazonクリスマスタイムセール祭り」は、忙しい年末の心強い味方。ギフトにも自分へのご褒美にもピッタリなアイテムが満載です。欲しかったアイテムをお得にゲットして、素敵な時間を過ごしてくださいね。
文＝MH