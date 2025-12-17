目標への興味が高い人ほど、“日中の眠気”が減少する【韓国医療専門家の調査】

長期的な目標に対する関心を持続的に維持する傾向が強いほど、日中に感じる過度な眠気（日中過眠、EDS）が減少するという研究結果が韓国で示された。

【注目】「寝ない・食べない・動かない」“サプリ依存”に陥る韓国の子どもたち

盆唐（プンダン）ソウル大学病院神経内科のユン・チャンホ教授、世宗忠南（セジョン・チュンナム）大学病院神経内科のキム・ジェリム教授の研究チームは、成人2356人を対象に調査した結果、グリット（GRIT）の下位要素のうち「関心の持続性」が高いほど、日中過眠が一貫して減少することを確認した。

一方で、「努力の粘り強さ」は日中過眠との明確な関連は見られなかった。

グリットとは、長期的な目標に向かって粘り強く進み続ける性向を指し、成功に影響を与える重要な心理的要因として知られている。

今回の研究は、その中でも目標に対する興味を長く保つ特性が、睡眠障害の改善により大きな役割を果たすことを示している。

研究チームは、こうした結果が薬物中心の治療よりも、心理や行動を調整する認知行動療法（CBT）の有効性を裏付ける根拠を強めるものだと説明した。

ユン・チャンホ教授は「日中過眠は集中力を低下させ、学業や社会生活に大きな影響を及ぼす代表的な睡眠障害の症状だ」としたうえで、「無条件な根性よりも、目標に対する持続的な情熱や興味、そしてそれを支える適切な治療介入が、日中過眠の改善に肯定的な効果をもたらす」と語った。

（記事提供＝時事ジャーナル）