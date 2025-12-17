雑誌『anan』の公式SNSにて、SixTONESの高地優吾（「高」は、はしごだかが正式表記）と田中樹の中吊り広告が公開された。

【写真】①1本のマフラーをシェアする“ゆごじゅり”②黒いリボンで手首が結ばれた“ゆごじゅり”（表紙）

■“冬のゆごじゅり”にファン歓喜

12月17日発売の『anan』2476号の表紙に登場し、初のバディ表紙を飾った高地と田中。表紙では、サラリとした白シャツに黒ネクタイという揃いのコーディネートで並び、互いの手首が黒リボンで結ばれた姿を披露した。

今回公開された中吊り広告では、1本のマフラーをふたりでシェアする姿を披露。冬空の下、「温活」特集に合わせた“もこもこコーデ”で儚げな表情を見せている。

SNSには「冬のゆごじゅり このお写真を見ているだけでも #免疫力を上げる温活 になってる」「マフラー共有してるのかわいすぎるだろ」「黒髪前髪ありのゆごじゅり良い」「眼福すぎる」「冬のゆごじゅり良すぎ」「尊すぎる」「ここにも国宝級の顔面がいた…」「破壊力えぐかっこいい」など、ファンが歓喜するコメントが多く見られる。

本誌では、“最強のマブダチ”をテーマに、3つの衣装とシチュエーションで撮影。シックなスーツスタイルに、中吊りで披露したもこもこファッション、そして、柄シャツにスカジャンを羽織った“やんちゃファッション”にも挑戦している。また、「温度感が似ている」と話すなど、ふたりの絆をますます感じられるインタビューも掲載される。

■写真：黒いリボンで結ばれた高地優吾と田中樹／『anan』表紙