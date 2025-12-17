V三重男子に日体大の畑中咲哉と中島彬、明治大の山田美雄の3名が新加入！

17日（水）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）のヴィアティン三重は、畑中咲哉（22）、中島彬（21）、山田美雄（22）の3名が新たにチームに加入することをクラブ公式サイトで発表した。

畑中は宮崎県出身のアウトサイドヒッターで、都城工業高校出身。1年次と2年次には全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー）に出場した経験を持ち、高校卒業後は日本体育大学へと進学した。背番号は31を着用する。

中島はオポジットで、駿台学園高校出身。1年次、2年次、3年次と3年連続で春高バレーに出場し、1年次と2年次は準優勝という結果を残した。高校卒業後は畑中と同じく日本体育大学へと進学している。背番号は8を着用する。

山田はミドルブロッカーで東福岡高校出身。2年次に出場した春高バレーでは見事優勝という結果を残している。高校卒業後は明治大学へと進学し、今月行われた第78回秩父宮賜杯全日本バレーボール大学男子選手権大会ミキプルーンスーパーカレッジバレー2025ではベスト8で大会を終えていた。なお、背番号は5を着用する。

3名はクラブを通じて以下の通りコメントを発表している。

■畑中咲哉 コメント

「このたび、ヴィアティン三重に入団させていただくことになりました。新たな環境で挑戦できる事を大変嬉しく思います。これまで支えてくださった方々へ感謝の気持ちを忘れず、チームの一員として責任を持ってプレーしていきます。仲間と共に日々努力を重ね、成長し続けることで、見てくださる方々に感動や勇気を届けられるような選手を目指します。一戦一戦を大切に、全力でプレーしていきます。応援よろしくお願いします」

■中島彬 コメント

「この度、ヴィアティン三重バレーボールに入団する事になりました。チームの一員としてプレーできることを大変うれしく思います。まだまだ未熟な部分もありますが、日々の練習を通して技術や体力を向上させ、仲間と力を合わせて勝利に貢献できるよう努力します。心からバレーボールを楽しみ、応援してくださる方々に感動を届けられる選手を目指します。これからよろしくお願いいたします」

■山田美雄 コメント

「この度は、ヴィアティン三重に入団の機会を頂き心より感謝申し上げます。チームの一員としてプレーできることを大変光栄に思います。これまで支えてくださった方々への感謝を忘れず自分の持てる力を全て出し切ります。小さなMBでも戦えるという事を証明します。機動力を生かして貢献できるように頑張ります。ヴィアティン三重の一員として責任と誇りを胸に地域の皆様に感動を届けられるよう精一杯努力していきます。応援よろしくお願い致します」