佐藤VS鈴木 “次戦”はサッカー対決 前回は「310＝佐藤の日」に野球対決で佐藤の勝利 応募は1月4日まで
全国で最も多い名字のトップを争う「佐藤さん」と「鈴木さん」。
両者のプライドをかけた負けられない戦いです。
2025年、栃木・佐野市が主催した「佐藤 対 鈴木の草野球大会」。
アナウンス：
キャッチャー、佐藤。ファースト、佐藤。以下、全員佐藤でございます。
全国の名字ランキングで“ツートップ”の「佐藤さん」と「鈴木さん」が野球場で激突し、4対2で佐藤さんが勝利しました。
この対決は、佐野市が語呂合わせで決めた3月10日の「佐藤の日」に合わせて開かれたものです。
この佐野市は、平安時代の武将・藤原秀郷の故郷であり、「佐野の藤原」で佐藤と呼ばれていたという説から“佐藤姓の聖地”をアピールしています。
そして、2026年は佐藤の日の直前の3月8日にサッカー大会の開催が決定。
その大会に出場する全国の佐藤さんと鈴木さんの募集が16日から始まりました。
佐野市総合戦略推進室 移住・定住係 吉沼聖尚さん：
（Q. 前回開催して反響は？）（北海道から兵庫まで）県外からもこの企画のために自費で来てくださった。同じ名字の方が1つの目的に向かってつながったのは、すごくうれしい。
参加費はユニホーム代込み8000円で観戦は無料。
応募は2026年1月4日までとなっています。