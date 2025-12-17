佐藤VS鈴木 “次戦”はサッカー対決　前回は「310＝佐藤の日」に野球対決で佐藤の勝利　応募は1月4日まで

全国で最も多い名字のトップを争う「佐藤さん」と「鈴木さん」。

両者のプライドをかけた負けられない戦いです。

2025年、栃木・佐野市が主催した「佐藤 対 鈴木の草野球大会」。

アナウンス：

キャッチャー、佐藤。ファースト、佐藤。以下、全員佐藤でございます。

全国の名字ランキングで“ツートップ”の「佐藤さん」と「鈴木さん」が野球場で激突し、4対2で佐藤さんが勝利しました。

この対決は、佐野市が語呂合わせで決めた3月10日の「佐藤の日」に合わせて開かれたものです。

この佐野市は、平安時代の武将・藤原秀郷の故郷であり、「佐野の藤原」で佐藤と呼ばれていたという説から“佐藤姓の聖地”をアピールしています。

そして、2026年は佐藤の日の直前の3月8日にサッカー大会の開催が決定。

その大会に出場する全国の佐藤さんと鈴木さんの募集が16日から始まりました。

佐野市総合戦略推進室 移住・定住係 吉沼聖尚さん：

（Q. 前回開催して反響は？）（北海道から兵庫まで）県外からもこの企画のために自費で来てくださった。同じ名字の方が1つの目的に向かってつながったのは、すごくうれしい。

参加費はユニホーム代込み8000円で観戦は無料。

応募は2026年1月4日までとなっています。