¡Ú¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡Ûº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹ÆüËÜÂåÉ½¾®·ê¡¢ÀÄÌÚÁÈ¤¬¸ÞÎØ¤ØË¾¤ß¤Ä¤Ê¤°¡¡£Ð£Ï¿Ê½Ð¤ÏÂ¾¹ñ¤Î·ë²Ì¼¡Âè
¡¡¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØºÇ½ªÍ½Áªº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹£±¼¡¥ê¡¼¥°¡Ê£±£¶Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±£·Æü¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥±¥í¥¦¥Ê¡Ë¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¾®·êÅíÎ¤¡¢ÀÄÌÚ¹ëÁÈ¤¬¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤ËË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡¡£³¾¡£²ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿£±¼¡¥ê¡¼¥°Âè£¶Àï¤Ç¤Ï¥È¥ë¥³¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£±£±¡½£²¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¡£Âè£±¥¨¥ó¥É¡Ê£Å¡Ë¤Ë£³ÅÀ¤òÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢Âè£²¡¢£³£Å¤Ë¤Ï£³ÅÀ¤º¤Ä¥¹¥Á¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Í¥°Ì¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤¿¡££±¼¡ºÇ½ªÀï¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢Àï¤ÏÉÔÀï¾¡¤¬Ç»¸ü¤Ç¡¢ÄÌ»»À®ÀÓ£µ¾¡£²ÇÔ¤Ç½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï£±£¶¥Á¡¼¥à¤¬£²¤Ä¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ìÏÈ¤òÁè¤¦¡££²ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÁíÅö¤¿¤êÀï¤ò¼Â»Ü¤·¡¢³ÆÁÈ¤Î£±°ÌÆ±»Î¤Î»î¹ç¤Ç¤Î¾¡¼Ô¤¬ºÇ½é¤Ë¸ÞÎØ½Ð¾ìÏÈ¤ò³ÍÆÀ¡£»Ä¤ê£±ÏÈ¤Ï³ÆÁÈ£²°ÌÆ±»Î¤Î»î¹ç¤Î¾¡¼Ô¤È³ÆÁÈ£±ÁÈÆ±»Î¤Î»î¹ç¤ÎÇÔ¼Ô¤¬Áê¤Þ¤ß¤¨¡¢¾¡¼Ô¤¬ºÇ¸å¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ìÏÈ¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¡£
¡¡£ÁÁÈ¤Î¾®·ê¡¢ÀÄÌÚÁÈ¤ÏÂ¾¹ñ¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££¶»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿ÃÊ³¬¤Ç¾®·ê¡¢ÀÄÌÚÁÈ¤Ï£³°Ì¡£´Ú¹ñ¤¬£¶¾¡£°ÇÔ¤Ç¼ó°Ì¡¢¥Á¥§¥³¤¬£µ¾¡£±ÇÔ¤Ç£²°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡££±£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¸Æü¡Ë¤Î´Ú¹ñ¡½¥Á¥§¥³Àï¤Ç´Ú¹ñ¤¬¾¡¤Æ¤Ð¾®·ê¡¢ÀÄÌÚÁÈ¤ÈÆüËÜ¤È¥Á¥§¥³¤¬£µ¾¡£²ÇÔ¤ÇÊÂ¤Ö¤â¡¢¾®·ê¡¢ÀÄÌÚÁÈ¤ÏÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤ª¤ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤ë¡£¥Á¥§¥³¤¬¾¡¤Æ¤Ð¡¢´Ú¹ñ¤È¥Á¥§¥³¤¬£¶¾¡£±ÇÔ¤ÇÊÂ¤Ö¤¿¤á¡¢£³°Ì¤¬³ÎÄê¤·¡¢¸ÞÎØ¤Ø¤ÎÆ»¤ÏÊÄ¤¶¤µ¤ì¤ë¡£