福山雅治、ライブフィルム第2弾の予告＆ポスター解禁！ 長崎スタジアムシティ開業前日“月に見守られた一夜”映す
福山雅治のライブフィルム第2弾『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM＠NAGASAKI 月光 ずっとこの光につながっていたんだ』（2026年2月6日公開）より、本予告＆ポスターが解禁。併せて、ライブの名シーンを切り取ったムビチケの発売も決定した。
【動画】『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM＠NAGASAKI 月光 ずっとこの光につながっていたんだ』本予告
2024年10月13日、長崎スタジアムシティのこけら落としとしてジャパネットグループが開催した福山雅治のフリーライブ「Great Freedom」。本作は、長崎スタジアムシティのクリエイティブプロデューサーでもある福山によって、同ライブを映画化。自身の誕生日となる2026年2月6日に全国公開する。
100年に一度の転換期を迎える長崎で、かつて夢と憧れを抱き、音楽で生きていこうと誓った福山の現在地点。時代の中で変わりゆく“自由”の在り方。生まれ育った長崎とともに歴史の1ページを刻んでゆくこと、エンターテインメントによる社会貢献としての地域創生という新たなケーススタディ。まだ何者でも無かった福山少年が、未来への夢を抱いて上京し、小さなライブハウスで浴びていたスポットライト。そして34年が経ち、地元長崎のスタジアムに立ち、月の光に見守られオーディエンスとつながった本ライブが新たに＜映画作品＞として誕生する。
福山本人が監督を務める本作。福山の脳内にある“理想のライブの音”、“理想のライブの映像世界” を追求した、究極の“ライブを超えたライブ”。ライブの総合演出、映像、音の全てを福山自身が監修し、実際のライブは52台のカメラで360°全方位で撮影。さらにDolby Atmos（ドルビーアトモス）の最高の音響技術を駆使し、細部に至るまで徹底的にこだわって理想の音の表現を追求した。映画用に再構築したドルビーアトモスオーディオと圧巻の映像美で臨場感のあるライブ体験を実現させる。
極上のライブ映像を中軸に、新たに撮影された少年・福山の“まだ未来の夢すら描いていなかった日々”と、あの日、長崎全土で起きたリアルな現象が映像として加わることで情感溢れる物語が紡がれる。
少年期の福山雅治を演じるのは、俳優の柊木陽太。前作『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM 言霊の幸わう夏 ＠NIPPON BUDOKAN 2023』の出演から2年、ライブフィルムとともに成長を遂げる柊木の姿も収められている。柊木は福山が主演を務めたTBS日曜劇場『ラストマン−全盲の捜査官−』（2023年）で自身が演じたキャラクター・皆実広見の少年期を演じている。
本予告映像は、フリーライブ「Great Freedom」の当日、長崎スタジアムシティの真上に偶然現れた月、まさにこの作品がタイトルに冠している“月の光”から幕を開ける。「よかった。みんなと一緒に同じ月が見れて」と語る福山。涙を流すファン。そして夢を追い上京した福山が、34年の月日を経て地元長崎のスタジアムに立ち、月の光に見守られながらオーディエンスとつながった奇跡の一夜が始まる。
アップテンポのロックナンバーから大ヒットバラード、全カットに至るまで、福山と会場が一体となって作り上げたライブの興奮と感動。あらゆる方位から納められた映像や、照明演出、会場の歓声が観る者に没入感を与え、 Dolby Atmos（ドルビーアトモス）の最高の音響環境がある映画館だからこそ味わえる、福山の脳内にある理想を追求した、 “ライブを超えたライブ”体験に期待が膨らむ映像となっている。
本ポスタービジュアルは、夜空に浮かぶ月、会場を埋め尽くすオーディエンス、そして福山が一つに連なるように配置されたもの。中央には「ずっとこの光につながっていたんだ」というキャッチコピーが添えられ、月光の下で一つに繋がった奇跡の一夜を表したビジュアルとなっている。
そして本作の前売券（ムビチケカード、ムビチケオンライン）の販売も決定。販売期間は、2025年12月24日10時〜2026年2月5日23時59分まで。価格は3800円（税込）。
ムビチケカードは、ライブの名場面を切り取ったデザイン。福山雅治オフィシャルファンクラブ限定・長崎スタジアムシティ限定デザイン（3種）も登場し、3種コンプリートセットを購入すると、オリジナル台紙の特典が付く。12月24日から各劇場や年末開催の『福山☆冬の大感謝祭 其の二十三 龍がくる』ライブ会場などで発売予定となっている。そのほか、長崎スタジアムシティ限定ムビチケカード（販売：長崎スタジアムシティNORTH2Fノースインフォメーションセンター）もある。
ムビチケオンラインは、一般ムビチケオンライン（特典：本ポスタービジュアルデジタルフォト）と、長崎スタジアムシティアプリ会員限定ムビチケオンライン（特典：本ポスタービジュアルデジタルフォト＋長崎スタジアムシティアプリ会員限定デジタルフォト／販売：長崎スタジアムシティ公式アプリ）。
『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM＠NAGASAKI 月光 ずっとこの光につながっていたんだ』は、2026年2月6日全国公開。
【動画】『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM＠NAGASAKI 月光 ずっとこの光につながっていたんだ』本予告
2024年10月13日、長崎スタジアムシティのこけら落としとしてジャパネットグループが開催した福山雅治のフリーライブ「Great Freedom」。本作は、長崎スタジアムシティのクリエイティブプロデューサーでもある福山によって、同ライブを映画化。自身の誕生日となる2026年2月6日に全国公開する。
福山本人が監督を務める本作。福山の脳内にある“理想のライブの音”、“理想のライブの映像世界” を追求した、究極の“ライブを超えたライブ”。ライブの総合演出、映像、音の全てを福山自身が監修し、実際のライブは52台のカメラで360°全方位で撮影。さらにDolby Atmos（ドルビーアトモス）の最高の音響技術を駆使し、細部に至るまで徹底的にこだわって理想の音の表現を追求した。映画用に再構築したドルビーアトモスオーディオと圧巻の映像美で臨場感のあるライブ体験を実現させる。
極上のライブ映像を中軸に、新たに撮影された少年・福山の“まだ未来の夢すら描いていなかった日々”と、あの日、長崎全土で起きたリアルな現象が映像として加わることで情感溢れる物語が紡がれる。
少年期の福山雅治を演じるのは、俳優の柊木陽太。前作『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM 言霊の幸わう夏 ＠NIPPON BUDOKAN 2023』の出演から2年、ライブフィルムとともに成長を遂げる柊木の姿も収められている。柊木は福山が主演を務めたTBS日曜劇場『ラストマン−全盲の捜査官−』（2023年）で自身が演じたキャラクター・皆実広見の少年期を演じている。
本予告映像は、フリーライブ「Great Freedom」の当日、長崎スタジアムシティの真上に偶然現れた月、まさにこの作品がタイトルに冠している“月の光”から幕を開ける。「よかった。みんなと一緒に同じ月が見れて」と語る福山。涙を流すファン。そして夢を追い上京した福山が、34年の月日を経て地元長崎のスタジアムに立ち、月の光に見守られながらオーディエンスとつながった奇跡の一夜が始まる。
アップテンポのロックナンバーから大ヒットバラード、全カットに至るまで、福山と会場が一体となって作り上げたライブの興奮と感動。あらゆる方位から納められた映像や、照明演出、会場の歓声が観る者に没入感を与え、 Dolby Atmos（ドルビーアトモス）の最高の音響環境がある映画館だからこそ味わえる、福山の脳内にある理想を追求した、 “ライブを超えたライブ”体験に期待が膨らむ映像となっている。
本ポスタービジュアルは、夜空に浮かぶ月、会場を埋め尽くすオーディエンス、そして福山が一つに連なるように配置されたもの。中央には「ずっとこの光につながっていたんだ」というキャッチコピーが添えられ、月光の下で一つに繋がった奇跡の一夜を表したビジュアルとなっている。
そして本作の前売券（ムビチケカード、ムビチケオンライン）の販売も決定。販売期間は、2025年12月24日10時〜2026年2月5日23時59分まで。価格は3800円（税込）。
ムビチケカードは、ライブの名場面を切り取ったデザイン。福山雅治オフィシャルファンクラブ限定・長崎スタジアムシティ限定デザイン（3種）も登場し、3種コンプリートセットを購入すると、オリジナル台紙の特典が付く。12月24日から各劇場や年末開催の『福山☆冬の大感謝祭 其の二十三 龍がくる』ライブ会場などで発売予定となっている。そのほか、長崎スタジアムシティ限定ムビチケカード（販売：長崎スタジアムシティNORTH2Fノースインフォメーションセンター）もある。
ムビチケオンラインは、一般ムビチケオンライン（特典：本ポスタービジュアルデジタルフォト）と、長崎スタジアムシティアプリ会員限定ムビチケオンライン（特典：本ポスタービジュアルデジタルフォト＋長崎スタジアムシティアプリ会員限定デジタルフォト／販売：長崎スタジアムシティ公式アプリ）。
『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM＠NAGASAKI 月光 ずっとこの光につながっていたんだ』は、2026年2月6日全国公開。