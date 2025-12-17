岡山、来季Ｊ２降格の横浜ＦＣからＭＦ山根永遠を獲得「僕のプレースタイルと合いそうで、今からとても楽しみ」

Ｊ１岡山は１７日、来季Ｊ２に降格する横浜ＦＣからＭＦ山根永遠を完全移籍で獲得すると発表した。山根はクラブを通じて「ファジアーノ岡山はみんなで戦えるチームだと、試合を通して感じました。

みんなが全力で走るので、僕のプレースタイルと合いそうで、今からとても楽しみです」などとコメントした。

山根は右サイドを中心に、今季は自身最多の３０試合に出場。右足からの高いクロスの精度が持ち味で、２２年に横浜ＦＣに加入してから４シーズンの間主力として活躍した。明るい性格で、ピッチ外でもチームに貢献した。

また、山根は横浜ＦＣを通じて「来年僕が居なくなっても、若手のみんなや、新しく加わってくれる選手が絶対にＪ１昇格と言う目標を叶えてくれると思っています。僕は横浜ＦＣが大好きです。８番という数字は僕にとってずっと特別です」とコメント。思い出の地から去ることになった。

＊ ＊ ＊

◆岡山のコメント

「横浜ＦＣから来ました山根永遠です。移籍は毎回緊張しますが、知っている選手・スタッフが数名所属しているので、とても心強いです。ファジアーノ岡山はみんなで戦えるチームだと、試合を通して感じました。みんなが全力で走るので、僕のプレースタイルと合いそうで、今からとても楽しみです。僕は地元が広島なのですが、岡山に来た事があまりないので、沢山おいしいご飯屋さんを教えて欲しいです。最後に、僕を必要としてくれたファジアーノ岡山に、たくさん恩返しが出来るように全力で戦うので、応援よろしくお願いします」

◆横浜ＦＣのコメント

「横浜ＦＣのサポーターの皆様へ。まずはこの３年半みなさんと戦えてとても幸せでした。横浜ＦＣの中ではあっという間に僕が古株となりました。伸び伸びとしたプレーをさせてもらい、２度の昇格もできましたし、ほんとに貴重な経験となりました。僕は生意気で感情をコントロールするのが下手くそなので時々不愉快にさせてしまった事もあったと思います。勝てないことや、うまく戦術がはまらないことの悔しさが態度に出てしまい、挨拶もちゃんとできなくて、サポーターの皆様にとても迷惑をかけてしまったことをここで謝らせてください。本当にごめんなさい。このチームはとても強いです。チームも、スタッフも、医療スタッフも、みんな一丸となって戦えるチームです。だから僕がいなくなっても横浜ＦＣを最後まで信じてください。このクラブを離れる僕がこんな事を言うのは違うかもしれないですけど、横浜ＦＣは最高のチームで最高の選手、スタッフ、監督、食堂の皆さん、掃除の皆さんがいて成り立っています。だからまだまだやれるチームだって僕はこの３年半いたので身に染みて感じました。来年僕が居なくなっても、若手のみんなや、新しく加わってくれる選手が絶対にＪ１昇格と言う目標を叶えてくれると思っています。最後に、本当に本当にお世話になりました。僕は横浜ＦＣが大好きです。８番という数字は僕にとってずっと特別です。ありがとうございました」