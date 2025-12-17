神保彰、ソロアルバム『34/45』より角松敏生とのコラボ曲を先行配信リリース
神保彰が、2026年1月1日に発売するアルバム『34/45』より、角松敏生とのコラボ曲「Mid Summer Shuffle feat. Toshiki Kadomatsu」を先行配信した。
本アルバムは、自身のデビュー45周年を記念したCD4枚組の豪華盤。Disc.4は全曲書き下ろしとなる新作で、角松敏生、オズ・ノイ、オトマロ・ルイーズ、武藤良明、Gaku Kanoといった世代と国境をクロスオーバーしたゲスト陣が参加している。
本日先行配信された「Mid Summer Shuffle feat. Toshiki Kadomatsu」は、角松敏生がギタリストとして参加したナンバーで、本アルバムのリード曲になっている。角松ならではの洗練されたメロディアスなギターフレーズが全編にわたって繰り広げられた、熱く爽快な一曲に仕上がっているとのことだ。
◾️「Mid Summer Shuffle feat. Toshiki Kadomatsu」
◾️アルバム『34/45』
発売日：2026年1月1日（木）
形態：CD4枚組
品番：KICJ-90880〜3
定価：￥8,000（税込）
詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gKICJ-90880/
▼収録内容
Disc.1 [1986〜1997]
01.The Light Around Us “Chris”
02.Captain Banana
03.Olivia
04.Brighter Days
05.Rain And Shine
06.Dreams Of Rio
07.Warm Current
08.So Long (But We Keep Walking)
09.Days Of Heaven
10.Rooms By The Sea
11.Blooming Forest
12.Indigo
Disc.2 [2007〜2017]
01.The Light
02.Wicked
03.Tokyo Dreamin’
04.Jimbomba
05.Osaka Strut
06.Jimbo Jamboree
07.It’s My Time
08.Tokyo Blue
09.Crossover The World
10.Groove Of Life
11.Munity
12.Take It Easy
Disc.3 [2018〜2023]
01.Tango Del Sol
02.Mighty Moon
03.24th Street Blues
04.June Butterfly
05.Joker
06.Red Dress
07.Blue Spiral
08.Your Smile
09.Psychedelic Elephant
10.Sora
11.アメアガリ
12.All Summer Long
Disc.4 [2026] ※全曲書き下ろし
01.Mid Summer Shuffle feat.Toshiki Kadomatsu
02.Empathy feat.Otmaro Ruiz
03.Soul Funkafied feat.Yoshiaki Muto
04.Crepuscule feat.Gaku Kano
05.Opus De Drums #1 feat.Akira Jimbo
06.Satie’s Dream feat.Otmaro Ruiz
07.Blue Neon feat. Oz Noy
08.Tokyo After Dark feat.Gaku Kano
09.Opus De Drums #2 feat.Akira Jimbo
▼購入者特典
・メーカー特典：ジャケットデザインステッカー
※対象店舗は後日発表
・タワーレコードオリジナル特典：ポスターカレンダー
※タワーレコード全店、および、タワーレコード オンラインのみ
▼抽選会＆ダブル特典施策
賞品内容：「直筆サイン入りポスターカレンダー」・・・10名様にプレゼント
抽選応募期間：2025年12月26日（金）〜 2026年2月27日（金）23：59
対象店舗：タワーレコード全店、および、タワーレコード オンライン
詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16560/
◾️＜神保彰 45th Anniversary Special Live＞
詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16546/
日時：2026年4月18日（土） 16:15開場／17:00開演
会場：日本橋三井ホール（東京都中央区日本橋室町2-2-1 COREDO室町1 5F）
入場料：￥10,000（税込）※全席指定・ドリンク代￥600別
ゲスト：角松敏生／向谷 実／櫻井哲夫／鳥山雄司／Gaku Kano
◆お問合せ
キョードーファクトリーチケットセンター 電話0570-025-500
オペレータ受付時間10:00〜18:00
