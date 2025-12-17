川崎が福岡MF紺野和也を完全移籍で獲得

川崎フロンターレは12月17日、アビスパ福岡に所属するMF紺野和也が来季より完全移籍で加入することが決定したと発表した。

埼玉県出身の紺野は、法政大学在学中の2019年にFC東京の特別指定選手となり、翌年同クラブへ加入。FC東京で3シーズンプレーしたのち、23年に福岡へ完全移籍を果たした。福岡では加入1年目から9試合5ゴールを記録。昨季は37試合6ゴールをマークし、今季も攻撃陣を牽引していた。川崎の長谷部茂利監督とは２シーズン共闘しており、再タッグを組む。

紺野はクラブを通じて「アビスパ福岡から来ました紺野和也です！日々の練習からいろいろなものを吸収して、チームの勝利に貢献できるよう頑張ります！」と川崎での新たなスタートに向けて決意をコメントした。

ドリブル突破はJリーグ屈指と評され、川崎にとって大きな補強となったなか、SNSでは「キター！」「まじ激アツです」「マジな天才」「怖かった選手が味方になって頼もしい」「えぐいて」「長谷部監督と再タッグ！」「ブローダーセンに続きビッグネーム！」「勢いが止まらない！」「期待しかない」といったコメントや、先日ファジアーノ岡山からGKスベンド・ブローダーセンも獲得しており「川崎が本気だ」など多くのコメントが寄せられ、紺野の新天地での活躍に期待が高まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）