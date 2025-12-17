¹ñÏ¢·³»ÊÎáÉô¡¢¡ÖDMZË¡¤ËÈ¿ÂÐ¡×¤È°ÛÎã¤ÎÀ¼ÌÀ¡Ä¡Ö½ÐÆþ¤êµ¬À©¤Ï¸ÇÍ¤Î¸¢¸Â¡×
¹ñÏ¢·³»ÊÎáÉô¤¬·³»ö¶³¦ÀþÆîÈóÉðÁõÃÏÂÓ¡ÊDMZ¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë½ÐÆþ¤êµ¬À©¸¢¸Â¤¬ÄäÀï¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤Á´ÌÌÅª¤Ë¹ñÏ¢·³»ÊÎáÉô¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¡¢´Ú¹ñÀ¯³¦¤Ç¿ä¿ÊÃæ¤Î¡ÖDMZË¡¡×¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÎ©¾ì¤ò¸ø¼°À¼ÌÀ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¹ñÏ¢·³»ÊÎáÉô¤Ï17Æü¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡Ö·³»öÄäÀï°Ñ°÷²ñ¤Î¸¢¸Â¤È¼êÂ³¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¡×¤Ç¡Ö·³»ö¶³¦ÀþÆîÂ¦¤ÎDMZ¶è°è¤ÎÌ±»ö¹ÔÀ¯¤ª¤è¤ÓµßºÑ»ö¶È¤Ï¹ñÏ¢·³»ÊÎá´±¤ÎÀÕÇ¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¹ñÏ¢·³»ÊÎáÉô¤ÏÄäÀï¶¨ÄêÂè1¾ò9¹à¤òº¬µò¤Ë¡ÖÌ±»ö¹ÔÀ¯¤ª¤è¤ÓµßºÑ»ö¶È¼¹¹Ô¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¿Í°÷¤È·³»öÄäÀï°Ñ°÷²ñ¤ÎÆÃÄêµö²Ä¤ò¼õ¤±¤¿¿Í°÷¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë·³¿Í¤äÌ±´Ö¿Í¤âDMZ¤ò½ÐÆþ¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¼¨¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡Ö·³»öÄäÀï°Ñ°÷²ñ¤ÏDMZÆâ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤¬Ä©È¯Åª¤ËÇ§¼±¤µ¤ì¤¿¤ê¿Í°÷¤ÈË¬ÌäµÒ¤Î°ÂÁ´¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¼êÂ³¤¤Ë´ð¤Å¤¡¢½ÐÆþ¤êÍ×ÀÁ¤òÌÊÌ©¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¾µÇ§¤Þ¤¿¤ÏµñÈÝ¤Î·èÄê¤ò²¼¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¹±µ×Åª¤ÊÊ¿ÏÂ¾òÌó¤¬Äù·ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¡¢Ä«Á¯È¾Åç¤ÎÄäÀï¤È°ÂÄê¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°ú¤Â³¤ÅØÎÏ¤¹¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¹ñÏ¢·³»ÊÎáÉô¤¬ÆÃÄê¤Î·ü°Æ¤ò¤á¤°¤êÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤ÆÎ©¾ìÉ½ÌÀ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï°ÛÎã¤È¤¤¤¦É¾²Á¤À¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤ÁÍ¿ÅÞ¡¦¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤ÎÍûºß¹¯¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥¬¥ó¡Ë¡¢´ÚÄç°¦¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥¨¡ËµÄ°÷¤ÏÈó·³»öÅª¡¦Ê¿ÏÂÅªÌÜÅª¤Ë¸Â¤êDMZ½ÐÆþ¤ê¸¢¸Â¤ò´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¹Ô»È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Î¡ÖDMZ¤ÎÊ¿ÏÂÅªÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÂåÉ½È¯µÄ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤ÎDMZ½ÐÆþ¤ê¤ÏÄäÀï¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¹ñÏ¢·³»ÊÎáÉô¤¬Á´ÌÌÅª¤ËÅýÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·Íûºß¹¯µÄ°÷¤é¤ÏÄäÀï¶¨Äê¤¬½øÊ¸¤Ç¡Ö½ã¿è¤Ë·³»öÅªÀ¼Á¤ËÂ°¤¹¤ë¡×¤Èµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Ì±´Ö¤Î½ÐÆþ¤ê¤Þ¤ÇÊñ³çÅª¤ËÀ©¸Â¤¹¤ë¤Î¤Ï²áÅÙ¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åý°ìÉô¤ÏÆ±Ë¡°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎ©Ë¡¤Î¼ñ»Ý¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë¡×¤È¤·¡¢»¿À®¤ÎÎ©¾ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Å¢Åì±Ë¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥É¥ó¥è¥ó¡ËÅý°ìÉôÄ¹´±¤âºÇ¶á¡¢¶âîë½¡¡Ê¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ç¥ó¡Ë¹ñ²È°ÂÊÝ¼¼1¼¡Ä¹¤ÎDMZ½ÐÆþ¤ê¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»öÎã¤ò¸ø³«¤·¡¢¤³¤ì¤òÎÎÅÚ¼ç¸¢ÌäÂê¤ÈÏ¢·ë¤·¤Ê¤¬¤éDMZË¡¿ä¿Ê¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¹ñÏ¢·³»ÊÎáÉô¤ÏºÇ¶á¡¢Ë¡À©½èÄ¹¤È¤ÎÌÌÃÌ¤Ç¤âDMZ½ÐÆþ¤êµ¬À©¸¢¸Â¤Ï½ÐÆþ¤ê¤ÎÌÜÅª¤È´Ø·¸¤Ê¤¯ÄäÀï¶¨Äê¾åÁ´ÌÌÅª¤Ë¹ñÏ¢·³»ÊÎáÉô¤Ë¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢DMZË¡¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÎ©¾ì¤òÅÁ¤¨¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤³¤ì¤ò¸ø¼°Åª¤ËºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¡£