GANG PARADE、来年の解散を改めて発表 “遊び人”たちに向けてメッセージ「全力で駆け抜けてまいります」
音楽プロダクション・WACKの「第1期の終了」にともない、所属グループが2026年内で解散することが発表されていたが、16日、GANG PARADEが改めてグループとしての解散を発表。公式サイトには、メンバーによるコメントも掲載され、ファンへの感謝とラストイヤーへの決意がつづられている。
【Xより】WACK、第1期が終了…！渡辺淳之介のコメント「辞めWACKさん興味あればラインでもしてきて」
グループからは「遊び人の皆様、いつも遊んでいただいてありがとうございます。GANG PARADEは2026年をもって解散いたします」と報告され、「最後までメンバー・スタッフ一同、全力で駆け抜けてまいります。変わらぬご応援の程、何卒よろしくお願い致します」と呼びかけた。
公式発表とあわせて、メンバーからのコメントも掲載。それぞれが、「遊び人（ファンの呼称）」への感謝とともに、ラストイヤーへの意気込みをつづっている。
グループは16日、東京・Zepp Shinjukuで開催されたワンマンライブ『GANG PARADE 10th YEAR SPECIAL LIVE “THANK YOU, PARADE”』でも、来年での解散を発表。また同ライブでは、きょう17日にリリースされたメジャー8thシングル「KIMI☆NO☆OKAGE」の表題曲を初披露した。
同シングルには、9mm Parabellum Bullet提供曲「ラビバアソビバ!!」、アニメ『デブとラブと過ちと！』のオープニング主題歌「Happy Yummy Lucky Yummy」も収録されている。
グループとしての最終章に向けて、今後のスケジュールやライブ情報は追って発表される予定だ。
