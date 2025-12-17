「実はあの有名メーカー品」忙しい日に助かる100円食材

あの話題の最中海藻スープを手掛ける老舗「魚の屋」の海鮮みそ汁の具をダイソーで発見！シャキシャキわかめと国産がごめ昆布入りで、お鍋に入れるだけで香り豊かな本格海鮮みそ汁ができる時短アイテムです。忙しい日の疲れた体に染みわたる極上の美味しさです！

商品情報

商品名：みそ汁の具（海鮮）

価格：￥108（税込）

内容量：10g（約5人前）

販売ショップ：ダイソー

JAN：4970148012158

ダイソーで買える！老舗のみそ汁の具

ダイソーで購入してきたのは、魚の屋の「みそ汁の具（海鮮）」という商品。

「魚の屋」と聞いてピンときた人もいるかもしれません。

島根県大田市に本社を置き、明治時代から続く海産農産物の加工・販売を行う老舗で、以前ダイソーでも話題になった最中海藻スープの製造元です。

そんな老舗が手掛ける「みそ汁の具（海鮮）」が、ダイソーで手軽に買えるのです。

海鮮のうま味を凝縮した贅沢な具材

具材は以下の4種類。特にがごめ昆布は、嬉しい国産を使用しています。

・乾燥わかめ

・素干しえび

・がごめ昆布（国産）

・乾燥ネギ

シャキシャキ×とろみ！食感と香りが豊かな「具材の魅力」

実際に使ってみると、そのクオリティの高さに驚かされます。

まず、わかめは肉厚。戻した後もシャキシャキとした食感がしっかり残ります。

がごめ昆布は量は控えめながら、お湯で戻すと独特の粘りやとろみが出て、うまみと香りが格段にアップ。この食感の違いが、インスタント感をなくしてくれます。

さらに、素干しのえびの香ばしさがアクセントになり、風味全体に深みを与えています。そして、乾燥ネギながら、シャキッとした食感と爽やかな香りがアクセントになっています。

使い方はお鍋に入れるだけ！

使い方は、だしと味噌を用意し、火を切る前に具材（1人前大さじ1杯・約2gが目安）を入れるだけ。

筆者は、耐熱の器にだしと味噌を入れてお湯で溶き、具材を入れて軽くレンジで加熱しています。個人的には、お鍋で作るのと差を感じません。お鍋を出すのが面倒な日やより時間短縮したいときにおすすめです。

具材自体に塩気を感じるため、薄味が好みの方は、調理時にだしや味噌の量を調整しても良いかもしれません。

また、みそ汁以外にも、中華だしでといて、具だくさんの海鮮スープにしても美味しくいただけます。

老舗の味が詰まったダイソーの「みそ汁の具（海鮮）」は、毎日の食卓をちょっと贅沢に、そして手間なく彩ってくれる救世主です。本格的な海鮮の風味で、疲れた体を癒やしましょう！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。