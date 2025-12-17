有名ブランドだと1000円超え！可愛いシュシュ風100均ストラップ

ダイソーで見つけた、シュシュ風の可愛いハンドルストラップ。きれいめなコーディネートにも合わせやすく、ON／OFF問わず使いやすくておすすめです！しかも、あの有名なアパレルブランドから出ている、1,000円超えの商品にそっくり♡ダイソーの商品は200円で買えてお買い得です。これは人気が出そうな予感…！

商品情報

商品名：ストラップシート付シュシュハンドルストラップ

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480553429

今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『ストラップシート付シュシュハンドルストラップ』。シュシュのようなデザインの、スマホハンドルストラップです。

価格は220円（税込）。筆者が購入した店舗では、モバイルグッズ売り場に陳列されていました。

シュシュみたいで可愛すぎる♡ダイソーで見つけたハンドルストラップ♡

髪の毛を留めるシュシュのようなデザインの、おしゃれなハンドルストラップです。サテン調で高級感が漂います♡

きれいめなコーディネートにも合わせやすい、オフィスでも馴染むデザイン。

程よくボリュームもあるので、手首が華奢に見える印象を受けます。

ストラップが短めなのでプラプラ揺れにくく持ちやすい点、ゴムで伸縮するため装着しやすい点がお気に入りです。

ストラップシート付きなのですぐに使えるのも嬉しいです！スマホとケースの間にシートを挟み、ストラップを装着するだけで簡単に取り付けられます。

ローリーズファームでは、筆者確認時点でこちらの類似商品が1,320円（税込）で販売されていました。

ローリーズファームの商品はレザー調素材で補強されていますが、ダイソーの商品はやや縫製に甘い部分があり、糸の飛び出しが気になります。

また、ダイソーの商品はシュシュと金具をつなぐ部分がリボンなので、耐久性はやや不安が残る可能性があります。

とはいえ、作りに差はあるものの、アパレルブランドの商品と似た雰囲気のものを格安でゲットできるのは嬉しいかぎりです！

デザイン性の高さと価格の手頃さが魅力の、ダイソーの『ストラップシート付シュシュハンドルストラップ』。人気が出そうな予感がします！

気になった方は、売り切れる前にぜひゲットしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。