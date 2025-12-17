つい何個も買っちゃったよ！つい何個も欲しくなる！大人もハマってしまう100均ランダムグッズ
お湯に入れるとしゅわっと溶けて、中から小さなマスコットが出てくるバスボールをセリアで発見♪マスコットは全5種で、お風呂時間のちょっとした楽しみと、開ける瞬間のワクワク感を楽しめます。何が出るか分からないランダム仕様だから、コンプリートを狙って追加で何個も欲しくなる危険なアイテムです…！
商品名：ミニチュアファーストフードバスボール
商品情報
商品名：ミニチュアファーストフードバスボール
価格：￥110（税込）
種類：全5種
販売ショップ：セリア
JANコード：4571660590355
フルコンプ待ったなし！セリアの『ミニチュアファーストフードバスボール』
セリアでは今、バスボールがたくさん売っているのをご存じでしょうか？
先日お店で、ハンバーガーやポテトのイラストが描かれたパッケージを見た瞬間、これはちょっと気になるやつ…！とコレクター心をくすぐられ、1つ購入してきました。
LUSHなどのバスボムに比べると、サイズはかなり小ぶりな印象。
開封時は透明フィルムがついているので、はがしてからお湯に入れます。
せっけんの香りと書かれていますが、実際はかなり穏やかな香りです。強い香りが苦手な方でも大丈夫だと思います。
お湯に入れると、しゅわしゅわとしながら溶けていき…
しばらくすると中からカプセルが出てきました！
マスコットは全5種！並べて飾りたくなる可愛さ♡
筆者は「ドリンク」が当たりました。手のひらサイズで、本物のミニチュアみたいでかわいいです。
お風呂でワクワクして、出てからもマスコットを眺めて楽しめます。
ほかにもハンバーガー、ナゲット、フライドポテト、ホットドッグなどがあります。何が出るかはランダムです。
たくさん集めて、デスク周りにちょこんと並べて飾りたくなります。ミニチュア好きの方には刺さるはず！
今回はセリアの『ミニチュアファーストフードバスボール』をご紹介しました。
ランダム仕様なので、「次は何だろう」と気になってしまうのも事実…。コンプリートを狙って、つい手が伸びてしまうタイプのアイテムです。
大人もハマるかわいいバスグッズ、気になった方はぜひセリアで探してみてくださいね♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。