つい何個も買っちゃったよ！つい何個も欲しくなる！大人もハマってしまう100均ランダムグッズ

お湯に入れるとしゅわっと溶けて、中から小さなマスコットが出てくるバスボールをセリアで発見♪マスコットは全5種で、お風呂時間のちょっとした楽しみと、開ける瞬間のワクワク感を楽しめます。何が出るか分からないランダム仕様だから、コンプリートを狙って追加で何個も欲しくなる危険なアイテムです…！

商品情報

商品名：ミニチュアファーストフードバスボール

価格：￥110（税込）

種類：全5種

販売ショップ：セリア

JANコード：4571660590355

フルコンプ待ったなし！セリアの『ミニチュアファーストフードバスボール』

セリアでは今、バスボールがたくさん売っているのをご存じでしょうか？

先日お店で、ハンバーガーやポテトのイラストが描かれたパッケージを見た瞬間、これはちょっと気になるやつ…！とコレクター心をくすぐられ、1つ購入してきました。

LUSHなどのバスボムに比べると、サイズはかなり小ぶりな印象。

開封時は透明フィルムがついているので、はがしてからお湯に入れます。

せっけんの香りと書かれていますが、実際はかなり穏やかな香りです。強い香りが苦手な方でも大丈夫だと思います。

お湯に入れると、しゅわしゅわとしながら溶けていき…

しばらくすると中からカプセルが出てきました！

マスコットは全5種！並べて飾りたくなる可愛さ♡

筆者は「ドリンク」が当たりました。手のひらサイズで、本物のミニチュアみたいでかわいいです。

お風呂でワクワクして、出てからもマスコットを眺めて楽しめます。

ほかにもハンバーガー、ナゲット、フライドポテト、ホットドッグなどがあります。何が出るかはランダムです。

たくさん集めて、デスク周りにちょこんと並べて飾りたくなります。ミニチュア好きの方には刺さるはず！

今回はセリアの『ミニチュアファーストフードバスボール』をご紹介しました。

ランダム仕様なので、「次は何だろう」と気になってしまうのも事実…。コンプリートを狙って、つい手が伸びてしまうタイプのアイテムです。

大人もハマるかわいいバスグッズ、気になった方はぜひセリアで探してみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。