藤川阪神、キャプテン制復活へ　もう一段高みを目指す配置　悲願のリーグ連覇、再度の日本一が近づく「理由」

坂本は扇の要として多方面への目配りが評価されている

リーグ連覇、再びの日本一奪回を目指す阪神が着々と補強を進めている。

12月16日に球団からは元パイレーツの内野手、キャム・ディベイニー獲得が発表された。

マイナー通算85発の打撃、また内野では全ポジション、左翼も守れる新たなユーティリティ選手がポジション争いで存在感を示せるかも注目を集めていきそうだ。

また戦力補強だけではなく、裏ではしっかりとチーム構想において、上積みを図っていることも話題となっている。

複数のスポーツ紙にハワイ優勝旅行に旅立った指揮官が来季から主将制復活を明言、新たな主将には過去にも主将を務めたことがある虎の正捕手、坂本誠志郎を指名したと報じられている。



坂本といえば「気配りの人」で知られ、投手陣のケア含め、扇の要として、細かなところまで目を配っていることで知られる。今季の投手王国形成に大きな役目を果たした。

その坂本が主将に抜擢されたことで、ゲーム中のさらに細かいポイントの気づきや、野手への声がけも期待される。