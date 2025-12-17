「最強王者」Snow Man・阿部亮平、レース優勝＆6連覇を報告！ 「スゴすぎる」「向かうところ敵無し」
Snow Manの阿部亮平さんは12月16日、自身のInstagramを更新。クイズバラエティー番組『今夜はナゾトレ』（フジテレビ系）の2025年下半期レース優勝と6連覇を報告し、祝福の声が寄せられています。
【写真】阿部亮平、レース優勝＆6連覇を報告
ファンからは「6連覇おめでとうございます」「スゴすぎる」「真のクイズ王ですね」「最強王者」「向かうところ敵無し」「7連覇目指して頑張って」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】阿部亮平、レース優勝＆6連覇を報告
「真のクイズ王ですね」阿部さんは「『今夜はナゾトレ』 改めて、2025年下半期レース優勝しました！！」「これで6連覇！！！！！！」と報告。また「こんなこと、ほんとになかなかないので！！ それぞれの優勝と共にまとめました！！」とつづり、7枚の写真を投稿しました。6つのチャンピオンベルトを獲得する前代未聞の偉業を達成しています。
5連覇時も報告5連覇を達成した後の7月1日にも、阿部さんはInstagramで報告。ファンからは「尊敬してます」「自慢の推しです」「ボクシングの強い人みたいに見えるwww」といった声が寄せられていました。次は7連覇を目指して頑張ってほしいですね。
(文:堀井 ユウ)