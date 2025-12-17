サントリーは、「ザ・プレミアム・モルツ」「同 〈ジャパニーズエール〉香るエール」「同 マスターズドリーム」をリニューアルし、12月下旬以降順次発売する。

「ザ・プレミアム・モルツ」ブランドは、チェコおよびその周辺国で収穫・製麦されたダイヤモンド麦芽の一部使用や天然水醸造など、素材・製法に徹底的にこだわっている。

今回は、3種の中味・パッケージをリニューアルし、今の時代によりふさわしい、豊かな時間を彩るプレミアムビールとして、さらなるファン拡大を図る。



「ザ・プレミアム・モルツ」（350ml／500ml）

「ザ・プレミアム・モルツ」は、2023年以降、“新プレミアム創造”として、時代と共に変わる“プレミアム”のイメージに合わせた価値の提供に取り組んでいる。

その中で近年、ゆとり、余裕といった心の豊かさがさらに重要になっていると考えた。今回、今の時代によりふさわしいプレミアムビールを目指し、パッケージのベースカラーを金から紺へと大幅に刷新し、心の豊かさを表現した。

中味は、麦芽由来の香味成分の解析を深め、うまみに寄与する成分の引き出し方を進化させることで、さらに“深いコク”と“心地よい余韻”を実現した。



「ザ・プレミアム・モルツ〈ジャパニーズエール〉香るエール」（350ml／500ml）

「同 〈ジャパニーズエール〉香るエール」の中味は、仕込条件の見直しによって、フルーティな味わいや香りのふくらみ、余韻を強化した。

パッケージは、華やかな青とピンクのグラデーションで、贅沢な香りに包まれる感覚を想起させるようなパッケージを目指した。



「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム」

「同 マスターズドリーム」の中味は、フロアモルティング（大麦を「麦芽」へと変化させる伝統的な製麦工程の一つの方式。なお同商品には、山崎蒸溜所、白州蒸溜所においてフロアモルティングで製麦した麦芽は使用していない）で製麦したダイヤモンド麦芽を一部使用することで、“多重奏で、濃密。”な味わいを進化させた。

パッケージは黒をベースに、金の蒔絵や「夢」の墨文字、「JAPAN MONOZUKURI BEER」の文言をデザインし、日本のものづくりのこだわりや上質感を表現した。

［小売価格］

ザ・プレミアム・モルツ：オープン価格

ザ・プレミアム・モルツ〈ジャパニーズエール〉香るエール：オープン価格・6％

ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム：265円

（すべて税別）

［発売日］12月下旬以降順次

サントリー＝https://www.suntory.co.jp/beer