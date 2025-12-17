セブン−イレブン・ジャパンは、バタースイーツ専門店「バターステイツ」の人気商品バタークッキーを、とろけるチョコレートでコーティングした「セブンカフェ ショコラフォンデュ バターステイツクッキー」を全国のセブン−イレブン店舗限定で11月18日から、順次販売している。

発酵バター含有率34％の香ばしいクッキー生地に、カカオ豆を使用したとろける濃厚なほんのりビターなショコラをたっぷりとかけた仕立てになっている。窯の熱でバターがあふれ、とろける独自の「バターなだれとろけ製法」で作ったクッキーと、底面はチョコで覆わないこだわりの工程で製造。サクサクと軽やかにほどけるクッキーの食感と共に、カカオのビターなコクとクッキーのミルキーな甘みが絶妙に溶け合うリッチな味わいとなっている。

焼き菓子とチョコレートの最高の組み合わせを追求して誕生した、この冬だけの特別な“ご褒美スイーツ”を心ゆくまで楽しんでほしい考え。

セブン−イレブン・ジャパンと、洋菓子ブランド「銀のぶどう」の一環で「バターステイツ」を手掛けるグレープストーンはこれまで、「セブンカフェ バターステイツクッキー」を共同開発。2023年10月の販売開始から累計販売1470万個（10月末現在）のヒット商品となっている。



「セブンカフェ ショコラフォンデュ バターステイツクッキー」

今回、濃厚な味わいが恋しくなる冬季限定で、発酵バターの美味しさと、コク深いショコラの最高の組み合わせを実現しようと商品を企画。「クッキーとチョコレートの新しい出会い」をテーマに、原材料から製法まで徹底的にこだわり、「セブンカフェ ショコラフォンデュ バターステイツクッキー」が誕生した。

クッキーは、最高の香り・コク・香ばしさを求めて選んだ北海道産発酵バターをたっぷりと生地に練り込み、窯の熱で大量のバターがとろけだす最良のポイントで焼き止める「バターなだれとろけ製法」で作っている。バターの含有率は34％を誇る。封を切っただけで香ばしいバターの香りが広がり、頬張るとサクッとほどける歯ざわりを楽しめる。

自慢のクッキー生地と最高の組み合わせを追求して選りすぐったのが2種類のカカオ豆。力強いカカオのコクと果実のような酸味が重なり合い、奥行きのある味わいが、バターのミルキーなコクと溶け合い、上品な余韻をもたらす。





「ショコラフォンデュ」ももちろん“ハッピー3ピース”。個包装の上から両手で持って頂上を押すと、リッチな厚みのまま簡単に3つに割れて、食べやすい「ひとくちサイズ」ができあがる。クッキーのバター感が快適に楽しめるよう考案されたBUTTER STATE'sならではのおいしさ設計となっている。

「BUTTER STATE's（バターステイツ） by銀のぶどう」は、東京を代表する洋菓子ブランドのひとつ「銀のぶどう」のプロデュースで2021年東京に誕生した、バタースイーツ専門店。豊富なバターだからこそ可能となった独自の「バターなだれとろけ製法」で、究極のバターリッチクッキーを完成させた。一番人気の「バターステイツクッキー」をはじめ、バタークリームを使用したフレッシュスイーツなど、間違いのないおいしさのバタースイーツの数々でファンを増やし続けている。

［小売価格］358円（税別）

［発売日］11月18日（火）

セブン−イレブン・ジャパン＝https://www.sej.co.jp