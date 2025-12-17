青山商事は、ワークウエアブランドで世界的に知られる「Dickies（ディッキーズ）」との共同企画として、ウールライク素材を初めて採用した新モデルを、12月16日から洋服の青山主要230店舗および、公式オンラインストアで発売する。



「ディッキーズ別注パンツ」

昨今、ビジネスシーンにおいてもカジュアルスタイルが定着してきている。同社は昨年年10月にワークウエアブランドとして世界的に人気を集める「ディッキーズ」に初めて別注し、ビジネスでも着回しのしやすいワークパンツの取り扱いを開始した。発売後、その耐久性の高さと、ディッキーズの要素を取り入れながらもスタイリッシュなシルエットを実現したことが反響を呼び、一部店舗では品切れになるなど、多くの消費者から支持を得ている。ディッキーズパンツを目的に来店する消費者も増加する中で、「温かみのある秋冬仕様が欲しい」「ビジネスでも使いやすい素材が欲しい」といった声があがっている。そこで今回は、ウールライク素材と、季節に合わせた温かみのあるカラーを採用したパンツを企画した。





同企画はディッキーズの代表作でもあるOriginal874ワークパンツのデザインをベースに、ビジネスにふさわしいシルエットへアップデートしたワークパンツとのこと。太いベルトループやブランドロゴ入りのポケット袋地などディッキーズらしさを残しながらも、ウールのような素材感でジャケットとも合わせやすく、適度なゆとりがあるテーパードシルエットにしているためビジネスシーンでも着用できる。カラーはブラック・チャコールグレー・ブラウンの3色で、履き心地だけでなく見た目も温かみのあるアイテムとなっている。

［小売価格］8690円（税込）

［発売日］12月16日（火）

青山商事＝https://www.aoyama-syouji.co.jp