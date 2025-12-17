食品のサブスクリプションサービスを提供するオイシックス・ラ・大地が展開する「Oisix」は、サービス開始25周年記念企画の一環として、12月18日から、全国47都道府県それぞれの地元で愛される味を丼メニューにした「超ラク丼Kit」シリーズを随時販売開始する。

国土交通省が今年11月末に発表した最新の「宿泊旅行統計調査（国土交通省 宿泊旅行統計調査（2025年（令和7年）9月・第2次速報、2025年（令和7年）10月・第1次速報））」によると、今年の日本人の延べ宿泊者数は1月以降連続で前年同月比マイナスが続いている。続く物価高による生活者の節約志向が、外出や旅行などの意欲に影響を与えていることがうかがえる。

今回Oisixでは、食卓で日本を旅するような体験を届けたいとの思いから、全国47都道府県、それぞれの地元で愛される味を、手軽に楽しめる「丼」メニューで届ける。家庭の味、旅先で出会った味、知らなかったあの土地の味まで、来年6月まで半年にわたり「超ラク丼Kit」シリーズとして提案予定。また販売後の各メニューについては、来年7月の「Kit Oisix誕生祭」で総選挙を開催予定。消費者の投票によってグランプリを決定する。

ごはんの上に具材をのせる丼スタイルの親しみやすさ、手軽で満足度も高い新シリーズ「超ラク丼Kit」では、全国47都道府県のご当地グルメを、「たった10分で味わえる丼ぶり」として届けて、食卓に新しい楽しみと発見を届けていく。

第1弾は「うまいもん丼大集合」と題し、北海道・大阪・福岡から4種類の丼が登場する。第2弾からは、関東VS関西の丼バトルを楽しんでもらえる企画や、消費者にも参加してもらえる企画を展開予定となっている。



「［超ラク丼Kit］とろーり温玉のせ、帯広豚丼風」

北海道の定番「帯広豚丼」。「［超ラク丼Kit］とろーり温玉のせ、帯広豚丼風」では、ごはんがモリモリすすむ旨だれで味付けした。仕上がりにのせる温玉を絡めれば、まろやかな味わいになる。10分で完成するので、お腹が空いた家族を待たせず、自宅で至福の一品を楽しめる。



「［超ラク丼Kit］釧路名物！ニンニク醤油のザンギ丼」

「［超ラク丼Kit］釧路名物！ニンニク醤油のザンギ丼」は、北海道釧路のB級グルメ、たれザンギを丼に仕立てた。にんにくとしょうがの効いた甘じょっぱいたれがから揚げにからみ、濃厚な味付けでごはんがすすむ。ほんのり和な味わいの長いものあおさマヨ和えを一緒に盛って食べてほしいという。



「［超ラク丼Kit］カリカリ豚と九条ねぎのお好み焼き丼」

大阪のご当地丼は、お好み焼き丼。「［超ラク丼Kit］カリカリ豚と九条ねぎのお好み焼き丼」は、カリッと焼いた豚バラ肉と、豚の脂で香ばしく焼いた九条ねぎがポイント。トロッとした目玉焼きとソースにマヨネーズ、大阪ならではの味をからめながら食べてほしいという。



「［超ラク丼Kit］あじ竜田と出汁ごぼうの明太タルタル丼」

「［超ラク丼Kit］あじ竜田と出汁ごぼうの明太タルタル丼」の、やまや監修・福岡名物の明太子に濃厚なタルタルを合わせた明太タルタルソースは、出汁がしみたごはんがすすむこと請け合いとのこと。こんがり焼いたあじ竜田にからめて食べてほしいという。福岡でよく食べられるごぼうは、出汁で下味を付けて揚げ焼きに。こちらもタルタルと好相性となっている。

［小売価格］

［超ラク丼Kit］とろーり温玉のせ、帯広豚丼風：2人前 1943円

［超ラク丼Kit］釧路名物！ニンニク醤油のザンギ丼：2人前 2051円

［超ラク丼Kit］カリカリ豚と九条ねぎのお好み焼き丼：2人前 1943円／3人前 2915円

［超ラク丼Kit］あじ竜田と出汁ごぼうの明太タルタル丼：2人前 1943円

（すべて税込）

［小売価格］

［超ラク丼Kit］とろーり温玉のせ、帯広豚丼風：12月18日（木）

［超ラク丼Kit］釧路名物！ニンニク醤油のザンギ丼：12月18日（木）

［超ラク丼Kit］カリカリ豚と九条ねぎのお好み焼き丼：12月18日（木）

［超ラク丼Kit］あじ竜田と出汁ごぼうの明太タルタル丼：12月25日（木）

オイシックス・ラ・大地＝https://www.oisixradaichi.co.jp