なか卯が展開する丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、12月24日午前11時から、濃厚な旨みの本まぐろを存分に堪能できる「天然本まぐろ丼」を販売する。

「天然本まぐろ丼」は、天然の本まぐろの赤身をごはんの上に盛り付けた、年末年始にぴったりの豪華な海鮮丼。本まぐろは“まぐろの王様”とも呼ばれ、赤身の濃厚な旨みとしっとりとした口当たりが特長となっている。まぐろの下に敷いた、こだわり卵を使用した錦糸卵の程よい甘さが、まぐろ本来の凝縮された旨みを引き立てる。



「天然本まぐろ丼」

同時に、ふわふわの山かけが本まぐろと相性抜群な「山かけ天然本まぐろ丼」も販売するので、好みに合わせて選んでほしいとのこと。

また、大盛のごはんに並盛の2倍の量の本まぐろを盛り付けた“特盛”も用意した。たっぷりの本まぐろで贅沢な気分を楽しめる。

ぜひこの機会に、近くのなか卯の店舗や家庭で、年末年始を彩る「天然本まぐろ丼」を楽しんでほしい考え。

［小売価格］

天然本まぐろ丼

ごはん小盛：1150円

並盛：1180円

ごはん大盛：1270円

特盛：1880円

山かけ天然本まぐろ丼

ごはん小盛：1300円

並盛：1330円

ごはん大盛：1420円

特盛：2030円

（すべて税込）

※持ち帰りが可能

※一部店舗は価格が異なる

※445店舗で販売予定（12月17日時点）

［発売日］12月24日（水）

なか卯＝https://www.nakau.co.jp