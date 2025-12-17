なか卯、本まぐろの濃厚な旨みを堪能できる豪華な海鮮丼「天然本まぐろ丼」を販売
なか卯が展開する丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、12月24日午前11時から、濃厚な旨みの本まぐろを存分に堪能できる「天然本まぐろ丼」を販売する。
「天然本まぐろ丼」は、天然の本まぐろの赤身をごはんの上に盛り付けた、年末年始にぴったりの豪華な海鮮丼。本まぐろは“まぐろの王様”とも呼ばれ、赤身の濃厚な旨みとしっとりとした口当たりが特長となっている。まぐろの下に敷いた、こだわり卵を使用した錦糸卵の程よい甘さが、まぐろ本来の凝縮された旨みを引き立てる。
同時に、ふわふわの山かけが本まぐろと相性抜群な「山かけ天然本まぐろ丼」も販売するので、好みに合わせて選んでほしいとのこと。
また、大盛のごはんに並盛の2倍の量の本まぐろを盛り付けた“特盛”も用意した。たっぷりの本まぐろで贅沢な気分を楽しめる。
ぜひこの機会に、近くのなか卯の店舗や家庭で、年末年始を彩る「天然本まぐろ丼」を楽しんでほしい考え。
［小売価格］
天然本まぐろ丼
ごはん小盛：1150円
並盛：1180円
ごはん大盛：1270円
特盛：1880円
山かけ天然本まぐろ丼
ごはん小盛：1300円
並盛：1330円
ごはん大盛：1420円
特盛：2030円
（すべて税込）
※持ち帰りが可能
※一部店舗は価格が異なる
※445店舗で販売予定（12月17日時点）
［発売日］12月24日（水）
なか卯＝https://www.nakau.co.jp