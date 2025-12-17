あべこうじさん・高橋愛さん夫妻が、使った電気代の一部が子どもたちの未来に投資される一般家庭向けサービス「Pikaでんき」のローンチイベントに登壇しました。



【写真を見る】【 高橋愛 】夫への愛が炸裂「一家に一台あべこうじ」「この人絶対キャッチしなきゃって思った」











新たにスタートする「e.CYCLEこども未来プロジェクト」のアンバサダーに就任したあべさんは、“Pikaでんきで日本、そして世界、宇宙までを明るくできたら嬉しい。そのアンバサダーになれて光栄。Pikaでんき！”と、ポーズを決めて盛り上げました。



株式会社まち未来製作所の“1日CMO”として登場した高橋さんは、“あべさんって、生きてるだけで明るいんです。一家に一台、あべこうじ。私は、あべこうじさんを見つけた時に「この人、絶対キャッチしなきゃ！」って思った。この素晴らしいプロジェクトを広げるのにピッタリ。広げていく姿を近くで見て、光っていきたいと思います”と、溢れんばかりのあべさん愛。







結婚11年を迎え、おしどり夫婦として知られるあべさん＆高橋さん夫婦。MCから温かい家庭を築く秘訣を聞かれると、2人は“感謝！”と声を揃えました。あべさんは“うちの妻は、僕に「ありがとう」って多いんです”と明かすと、高橋さんは“まず起きてくれてありがとう。横に居てくれてありがとう”と、何気ない瞬間にも感謝を感じているとのこと。









高橋さんからあべさんへ、クリスマスプレゼントとして「小型のヒーター」が贈られると、あべさんは“なんで？”と、キョトン顔。高橋さんは、“（あべさんが）青森で温泉を経営してる。温泉があったまればいいな〜と思って”と理由を説明しました。あべさんは“こんなんじゃ温まらないよ！小っちぇって！むちゃくちゃ寒いんだから、青森の温泉！”とツッコみつつも、妻の優しい思いに笑みをこぼしていました。

【担当：芸能情報ステーション】