新木優子「32歳になりました!!」 超ミニワンピ姿の“バースデーショット”に祝福続々「可愛いわ！」「32歳お美しい限り」「おめでとうございます」
俳優の新木優子が16日、自身のインスタグラムを更新。「32歳になりました!!」と誕生日を迎えたことを報告し、バースデーショットを公開した。
【全身ショット】「32歳お美しい限り」上品な“超ミニ”ワンピ姿で美脚が際立つ新木優子
投稿では、花束とバースデーケーキを前にほほ笑む姿や、夜の屋外で撮影された全身ショットなど複数枚の写真をアップ。白の超ミニ丈ワンピースに身を包んだ姿が印象的で、大人の可憐さを感じさせる装いとなっている。
新木はコメントで「31歳もたくさんの素敵な作品に参加することができて楽しく充実した１年でした」と振り返り、「たくさんの人に支えてもらっているなぁと誕生日は毎年実感するけれど、今年もたくさんの感謝の気持ちを伝える1日になりました」と感謝。
さらに「毎年友人が祝ってくれる誕生日は、今回も楽しく充実な1日でした」「本当に幸せだなと...ありがとう...」と喜びを明かし、「32歳も自分らしく!!」と今後への思いをつづっている。
コメント欄には「お誕生日おめでとうございます」「可愛いわ！」「32歳お美しい限り」「白色のワンピース似合って可愛い」「清楚なのにどこか色気もあって、大人の女性の魅力が際立つコーデが本当に素敵です…！」「優子ちゃんお誕生日おめでとう 32歳の優子ちゃんもだいすき！」などの声が寄せられている。
