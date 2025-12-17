À¤³¦Æ°¤«¤¹¥Ë¥Ã¥Áµ»½Ñ¡ÄÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©iPhoneÈ¾Ê¬¤ÏÆüËÜÀ½¡ª¡ÈÎÐ¤òÅÉ¤ë¡ÉÁÏ¶È»þ¤Îµ»¡ÄÀ¤³¦¤ò²ó¤¹¾®¤µ¤ÊÃÓ¤ÎÂçµûÀïÎ¬¡Ú¥Ë¥Ã¥Ý¥ó·ÐºÑ¤Î¸½ºßÃÏ¢¡Û¡Únews23¡Û
3ÌëÏ¢Â³¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó·ÐºÑ¤Î¸½ºßÃÏ¡×¡£2²óÌÜ¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö¡È¥Ë¥Ã¥Á¡É¤Êµ»½Ñ¤ÇÀ¤³¦¤òÀ©¤¹¤ë¡×¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤ÎiPhone¤Ë¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¶Ë¾®¥Á¥Ã¥×¡£ÀÎ¤«¤é¤¢¤ëµ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤³¤³¤Ë¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¡È¾¡¤Á¶Ú¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡ÛiPhone17 Pro¤ÎÉôÉÊ¿ô1°Ì¤ÏÆüËÜ
iPhone¤ÎÈ¾Ê¬¤ÏÆüËÜÀ½¡¡À¤³¦¤òÆ°¤«¤¹¥Ë¥Ã¥Á¤Êµ»½Ñ
¤«¤Ä¤Æ¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¤Ç¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤Ã¤¿TDK¡£º£¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤¬ºÆ¤ÓÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯9·î¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥¯¥Ã¥¯CEO¤Ë¼«¼Ò¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëTDK¤Îã·Æ£¼ÒÄ¹¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¶ËÈë¸¦µæ»ÜÀß¤¬²£ÉÍ»Ô¤Ë¤¢¤ê¡¢¼Ì¿¿¤Ï¤½¤³¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¡¼¥«¡¼4¼Ò¤¬¾·¤«¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ»½Ñ¤ò¥¯¥Ã¥¯CEO¼«¤é¾Î»¿¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼º£¡¢TDK¤ÏÀ¤³¦¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¤«¤é¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º£Ç¯9·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¤ÎiPhone¡£ÀìÌç²È¤Ë¼ÂºÝ¤ËÊ¬²ò¤·¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¥Ï¥¦¥È¡¦¥Æ¥¯¥Î¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡¡ÇðÈøÆîÁÔ CEO
¡ÖiPhone¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÆüËÜÀ½¡£ÆüËÜ¤Ê¤·¤Ç¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¡×
ºÇ¿·¤ÎiPhone¤Ë¤ÏÆüËÜÀ½¤ÎÉôÉÊ¤¬1300¸Ä¶á¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇðÈø CEO
¡Öºòº£¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ÎÏÃ¤âÊóÆ»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Î¹ñ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿»þ¤ÎÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ÎÄ´Ã£Àè¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÎ©¾ì¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¾å¤¬¤ë¡×
Ãæ¤Ç¤â¡¢½ÅÍ×¤ÊÉôÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬TDK¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇðÈø CEO
¡ÖÆüËÜ¤¬¶¯¤¤¤Î¤¬¥«¥á¥é²ó¤ê¡£TDK¤Î¡ØTMR¡Ê¼§µ¤Äñ¹³¡Ë¥»¥ó¥µ¡¼¡Ù¡×
¡ÖTMR¥»¥ó¥µ¡¼¡×¤È¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤Î¥ª¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ä¼ê¤Ö¤ìÊäÀµ¤òÃ´¤¦ÉôÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡È¼§À¡É¤ÇÀ¤³¦¥·¥§¥¢No.1¡¡¥¢¥Ã¥×¥ë¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¥»¥ó¥¿¡¼
Ä¹Ìî¸©¤Ë¤¢¤ëTDK¤Î¹©¾ì¡£ÆÃÊÌ¤Ë»£±Æ¤¬µö¤µ¤ì¡¢½é¤á¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥¢¥·¥ã¥ï¡¼¤Î¸å¤Ë¼êÀö¤¤¡£¤½¤·¤ÆºÆ¤Ó¥¨¥¢¥·¥ã¥ï¡¼¡£Å°ÄìÅª¤ËÔ¼¤òÍî¤È¤·¤¿¿Í¤À¤±¤¬Æþ¼¼¤Ç¤¤ë¥¯¥ê¡¼¥ó¥ë¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
ºÙ¤«¤ÊÀ½Â¤¹©Äø¤Ïµ¡Ì©¤Ç¤¹¤¬¡¢Í£°ì»£±Æ¤¬µö¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ä
TDK¡ÖTMR¥»¥ó¥µ¡¼¡×À½Â¤¡¡°ËÆ£ÈÏÇ· Åý³çÉôÄ¹
¡ÖTMR¥»¥ó¥µ¡¼¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó(ÁÇ»Ò¤Î·Á)¤òºî¤ëÁõÃÖ¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¹©Äø¤ò·Ð¤Æ´°À®¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢ÊÆÎ³¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¾®¤µ¤¯¡¢»ØÀè¤Ë¾è¤»¤Æ¤âµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¡ÖTMR¥»¥ó¥µ¡¼¡×¤Ç¤¹¡£
TDK¡ÖTMR¥»¥ó¥µ¡¼¡×»ö¶È¡¡µÜ²¼Í¦¿Í Åý³çÉôÄ¹
¡Ö²æ¡¹¤ÎºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¡¦¾ðÇ®¡¢Á´¤Æ¤ò¤Ä¤®¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤¬¤³¤Î¾®¤µ¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤¬²æ¡¹¤Î¶¯¤ß¡×
¶Ë¾®¤ÎÃæ¤Ë¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Ò¤ÎÃíÌÜÅÙ¤ÏÊÌ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤â¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±
¡ÖTDK¤Ï250²¯¥É¥ëÁêÅö¤ÎAI¥¤¥ó¥Õ¥é¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ä¥Ñ¥ï¡¼¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òºî¤ë¡×
ÂÐÊÆÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤«¤é¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
TDK¡¡ã·Æ£¾º ¼ÒÄ¹
¡Ö¼Ò²ñ¤¬¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥à(ÊÑ²½)¤·¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢»äÃ£¤â¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥à(ÊÑ²½)¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¡×
²ñ¼Ò¤Ï»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¼çÎÏÀ½ÉÊ¤ò½ÀÆð¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Ï¡ÖTMR¥»¥ó¥µ¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥Þ¥Û¸þ¤±ÉôÉÊ¤¬¤±¤ó°ú¡£¥¹¥Þ¥ÛÍÑÅÅÃÓ¤ÏÀ¤³¦¥·¥§¥¢6³ä¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢À½ÉÊ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢º¬Äì¤Ë¤ÏÁÏ¶È¤«¤éËá¤¤¤Æ¤¤¿¡Ö¼§ÀÁÇºà¡×¤òÁà¤ëµ»½Ñ¤¬
¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ã·Æ£ ¼ÒÄ¹
¡Ö¼§ÀÁÇºà¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ½ÉÊ¤¬»Þ¤äÌÚ¤Î¤´¤È¤¯½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Åö¼Ò¤Î»ö¶È¤ÎÊÑÁ«¡×
¶¯¤ß¤Î¤¢¤ë1¤Ä¤Îµ»½Ñ¤ò»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢°ã¤¦Ê¬Ìî¤ËÀ¸¤«¤¹ÀïÎ¬¡£
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢1¤Ä¤Îµ»½Ñ¤ÇÀ¤³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó´ë¶È¤¬¤³¤³¤Ë¤â¡Ä
¡ÈÅÉ¤ë¡É¤ÇÀ¤³¦¥·¥§¥¢No.1¡¡´ðÈÄ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÎÐ
Ã¯¤·¤â¤¬¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÎÐ¿§¤ÎÈÄ¡¢´ðÈÄ¡£¤³¤Î´ðÈÄ¤ò¡ÈÅÉ¤ë¡É¤³¤È¤ÇÀ¤³¦¤òÀ©¤·¤¿´ë¶È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÀÍÛHD¡¡¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¡Êö´ß¾»»Ê CTO
¡Ö»äÃ£¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï(´ðÈÄ¤Î)ÎÐ¿§¤ÎÉôÊ¬¡£¥½¥ë¥À¡¼¥ì¥¸¥¹¥È¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÀ¤³¦No.1¤Î¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡È¥½¥ë¥À¡¼¥ì¥¸¥¹¥È¡É¤È¤Ï¡¢´ðÈÄ¤ËÅÉ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÎÐ¿§¤Î¥¤¥ó¥¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆÃÄ§¤Ï¡¢¡ÈÅÅµ¤¤òÄÌ¤µ¤Ê¤¤¡ÉÀ¼Á¤Ç¤¹¡£
´ðÈÄ¤Î²óÏ©¤ò¥½¥ë¥À¡¼¥ì¥¸¥¹¥È¤ÇÊ¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²óÏ©¤Î¾å¤ËÔ¼¤Ê¤É¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ¤âÀµ¤·¤¤ÅÅµ¤¿®¹æ¤òÎ®¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢ÁÏ¶È»þ¤Ë¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿°õºþÍÑ¥¤¥ó¥¯¤ÎÀ½Â¤µ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
Êö´ß CTO
¡Ö°õºþÍÑ¥¤¥ó¥¤È¥½¥ë¥À¡¼¥ì¥¸¥¹¥È¤Ï¡¢ºî¤êÊý¤Ï¤Û¤Ü°ì½ï¡£¤¿¤À»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëºàÎÁ¤¬°ã¤¦¤À¤±¡×
ÂÀÍÛ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢ÁÏ¶È»þ¤«¤éËá¤¤¤Æ¤¤¿¡È²½³ØÊª¼Á¤ÎÇÛ¹çµ»½Ñ¡É¤ò³è¤«¤·¤Æ¥½¥ë¥À¡¼¥ì¥¸¥¹¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¤³¦¥·¥§¥¢¤Ï5³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÈÅ½¤ë¡É¥Õ¥£¥ë¥à·¿¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¿¥¤¥×¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êö´ß CTO
¡Ö2ÈÖ¤¸¤ã¤³¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£1ÈÖ¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊµÒ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤±¤Æ¡¢Í×µá¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×
°ìÊý¡¢Èô¹Ôµ¡¤ÎÉôÉÊ¤ÇÀ¤³¦¥·¥§¥¢5³ä¤Î´ë¶È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡È²óÅ¾¡É¤ÇÀ¤³¦¥·¥§¥¢No.1¡¡¡Ö¤³¤ì¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀ¤³¦¤¬»ß¤Þ¤ë¡×
Î¹µÒµ¡¤Ë¤Ï¿ôÉ´ËüÅÀ¤â¤ÎÉôÉÊ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÂÁ´±¿¹Ô¤ò»Ù¤¨¤ë1¤Ä¤¬¡Ä
ANA À°È÷¥»¥ó¥¿¡¼¡¡»°±ºÍÚ´õ¤µ¤ó
¡Ö¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈô¹Ôµ¡¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¤Ïµ¡ÂÎ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë½ÅÍ×ÉôÉÊ¤Ç¤¹¡£°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊÌò³ä¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥ß¥Í¥Ù¥¢¥ß¥Ä¥ß¡¡³¾ÂÍ³µ× ²ñÄ¹
¡Ö¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²óÅ¾¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¹¤ë¡¢Ëà»¤¤ò¾®¤µ¤¯¤¹¤ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸úÎ¨¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡×
»î¤·¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¤ò»È¤Ã¤¿¼Ö¤È»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼Ö¤ÎÌÏ·¿¤òÆ±»þ¤ËÁö¤é¤»¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¤ò»È¤Ã¤¿Êý¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤ËÁö¤êÂ³¤±¡¢¤½¤Îº¹¤Ï°ìÌÜÎÆÁ³¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¤ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¡È²ó¤ë¡É¤â¤Î¤Î¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»þ·×¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ëºÇ¾®¥µ¥¤¥º¤Ï¤ï¤º¤«Ä¾·Â1.5¥ß¥ê¡£
³¾Â ²ñÄ¹
¡Ö²æ¡¹¤Î¥Ü¡¼¥ë¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀ¤³¦¤Ï³Î¼Â¤Ë»ß¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤Î¥í¥Ã¥È¥¨¥ó¥É(µåÌÌ³ê¤ê¼´¼õ)¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÈô¹Ôµ¡¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Èô¤Ù¤Ê¤¤¡×
ÁÏ¶ÈÅö»þ¤«¤éÀºÌ©²Ã¹©µ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¥ß¥Í¥Ù¥¢¥ß¥Ä¥ß¡£²ñÄ¹¤Ï¡Ö¥Ë¥Ã¥Á»Ô¾ì¡×¤Ë¤³¤½¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¾¡¤Á¶Ú¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
³¾Â ²ñÄ¹
¡Ö¡ØÂç³¤¤ÎÃæ¤ÎÂç¤¤Êµû¤òÁÀ¤¦¡Ù¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¡£¡Ø¾®¤µ¤ÊÃÓ¤ÎÃæ¤ÎÂç¤¤Êµû¡Ù¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬°ì¤Ä¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¡£ÆüËÜ¤Îµ»½Ñ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢À¤³¦¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤Ê¤ëÅê»ñ¤äÊý¿Ë¤¬É¬Í×¡×
ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¡È¾¡¤Á¶Ú¡É¡©¡¡Ì²¤ì¤ë¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Î»ñ»º
¾®ÀîºÌ²Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö²æ¡¹¤Îµ»½Ñ¡¦À½ÉÊ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀ¤³¦¤¬³Î¼Â¤Ë»ß¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Àâ²È¡¦¿¿»³¿Î¤µ¤ó¡§
¡ÖÆüËÜ¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤è¤¯¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÏÃ¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¡£¡ÖÉü³è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¹¤°»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿Ê¬¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Çµ¤¤¬±ó¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊª¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¤â¤Î¤òÁ´Éôºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
ÌäÂê¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬ºÇ½é¤ÎÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ÎÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢¤É¤¦ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¹Í¤¨¤ë´ë¶È¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤ë´ë¶È¤È¤Çº¹¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡£
Æ£¿¹¾ÍÊ¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ºÇ¿·ÈÇ¤ÎiPhone¤Ç¤âÆüËÜ¤ÎÉôÉÊ¿ô¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤âÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶â³ÛÌÌ¤Ç¸«¤ë¤ÈÁ´ÂÎ¤Î9¡ó¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÊÕ¤ê¤¬À¤³¦¤ËÈ¯¿®¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿¿»³¿Î¤µ¤ó¡§
·ë¶É¤Ï¿´Â¡Éô¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¿¤Ã¤¿1¸Ä¤Ç¤â¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¶â³Û¤¬¼è¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Â¾¤È°ã¤¦¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È¿·¤·¤¯³«È¯¤¹¤ëµ»½Ñ¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¤¬°ì¤Ä¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥¡¼¥×¤·¤Ä¤Ä¡¢À½ÉÊ²½¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬º£¤ÎÆüËÜ¤Ï¤¹¤´¤¤¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢ÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤È²¿¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿¿»³¿Î¤µ¤ó¡§
ÆüËÜ¤Ï¸À¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤òºî¤ë¤Î¤¬Èó¾ï¤Ë¾å¼ê¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Èºî¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤Î¥Ë¥Ã¥Á¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Î¡ÈÃµ¤¹¡É¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë²¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬Ê¬¤«¤ì¤ÐÃµ¤»¤ë¡£
¤À¤«¤é¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼Ò²ñ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÀÎ¤Î¤Þ¤Þ¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤À¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄìÎÏ¤Ï¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÂ¸µ¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
