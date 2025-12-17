話したくなる腕時計トリビア 第59回 腕時計の「フドロワイアント」とはどういう機能か、わかりますか?
多くの大人たちを虜にする腕時計。部品の精巧さや機能性の素晴らしさを理解すると、腕時計の世界がもっと楽しくなるだろう。そこでこの連載では、腕時計の初心者から長年のコレクターまで、知っておきたい腕時計の豆知識をクイズ形式でお届けする。
腕時計の「フドロワイアント」とはどういう機能?
腕時計の中には、普段聞きなれない機能を有しているモデルが存在します。中でも腕時計の「フドロワイアント」とはどういう機能のことでしょうか?
ハブリングツー「フドロワイヤント・フェリックス」
正解はこちら
【答え】0.1秒単位を表示できる機能
フロドワイアントとは、1秒で1周する専用の針で、「1秒より細かい時間」を表示する機能です。例えば「0.5秒」などを知ることができます。
この専用の針は、1秒で1周するため、かなりのスピードで目まぐるしく動くので、フランス語で「電撃的な」という意味の「フロドワイアント」と呼ばれます。
ただし、一般的に機械式時計は8振動/秒という構造なので、専用針が「1/8秒計」になってしまうことが多いです(一部、10振動/秒の時計で、「1/10秒計」を持つものもあります)。
写真の時計は、文字盤の9時位置に1/8秒計の針を持っています。この針が、高速で回転する針の様子は、視覚的に面白いです。
『トケイ通信』編集主幹&主筆 須川誠 株式会社コメ兵 商品部のエキスパート。レア物から王道まで、腕時計を見つめ続けて19年。KOMEHYOが運営しているブログマガジン「トケイ通信」の編集長。記事内容の決定から執筆まで一人でカバーし、マニアが楽しく読めるツボをしっかり押さえていると、本当の時計好きから支持されている。専門性としては、「製品の良し悪しの判断」、「ムーブメント」、「真贋」などを得意とする。トケイ通信：https://www.komehyo.co.jp/tokei-tsushin/ 株式会社コメ兵：https://komehyo.jp/ この著者の記事一覧はこちら
