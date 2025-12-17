「風呂代を浮かせたい」という一人暮らしの娘。そのために“風呂”付きのジムに月8000円で行っているそうですが、節約になっているの？

一般的な風呂代の費用は1回139円ほどかかる可能性

まずは、風呂代にどれくらいの費用がかかるのか、一般的な額を算出しましょう。1ヶ月を30日と仮定し、毎月どれくらいの費用になるのかを求めます。お湯はガスで沸かし、浴槽にお湯をためて入浴するものとします。

まず水道料金は、以下の条件で計算すると、1回あたり48円です。



・1回の風呂に使用する水の量：200リットル

・1リットルあたりの水道料金：0.24円

ガス料金の計算条件は以下の通りです。



・水量：200リットル

・水の上昇温度：30度（10度の水を40度まで加熱）

・発熱量：1万750キロカロリー／立方メートル

・熱効率：80％

・ガス代単価：130.46円／立方メートル

ガス料金の計算式は以下の通りです。

・上昇温度×水量÷（発熱量×熱効率）×ガス代単価

計算すると、「30×200÷（1万750×0.8）×130.46」で、約91円です。前述の水道料金48円と合算すると、約139円が1回あたりの風呂代となります。1日1回風呂に入った場合、1ヶ月の風呂代は合計で約4170円です。

なお、基本料金は割愛しているため、含めると金額はもう少し上がります。



ジムで風呂を済ませるのと自宅で風呂を沸かすのはどちらが得？

季節や水量など条件にもよりますが、自宅で風呂を毎日沸かす場合、毎月おおむね4000円程度かかる可能性があります。今回のケースではジム代が月々8000円であるため、家で風呂を済ませるよりも、割高になるおそれがあります。そのため単純計算では、自宅で風呂を準備する方がよいでしょう。

とはいえ、さまざまな要素によって状況は変わってきます。

例えば、ジムにもともと通っていた人が風呂も利用する場合、8000円はジムの器具やサービスに対する対価であり、風呂のサービスはいわば「おまけ」のようなものと考えることもできます。

実質自宅で風呂を沸かす費用を浮かせられることになり、お得感を感じられるかもしれません。同様のことは、運動の習慣をつけようと、これからジムに通うつもりだった人にも当てはまります。

仮に、該当のジムにサウナや岩盤浴など充実した設備がある場合、自宅の風呂にはない過ごし方ができ、満足感が高いかもしれません。

一方、風呂に入ることがメインの目的であり、ほかのジム設備をあまり使用しないのであれば、月々8000円の支出は割高になる可能性があります。



風呂代を節約する方法

自宅で風呂代を節約したい場合は、以下の対策がおすすめです。



水道代の節約 ・浴槽に張る水量を少なめにする

・身体を洗うお湯をシャワーではなく浴槽から取る

・節水式のシャワーヘッドに変える

光熱費の節約 ・風呂の設定温度を少し下げる

・高効率の給湯器にする

・季節によっては1日おきに風呂の水を交換する

風呂の水を毎日換えない場合は、衛生面を考慮して清浄剤などを使うとよいでしょう。



ジム通いの目的によっては節約になるケースもある

自宅で風呂を沸かす場合、今回の条件では、毎月約4170円のランニングコストがかかる計算です。基本料金を含めると金額はもう少し上がるでしょう。ジム通いで風呂を済ませる場合、月々8000円のジム代がかかるため、単純なコストではジム通いの風呂は高くつきます。

ただし運動を目的にジムに通っていて、その一環として風呂の設備を使うのであれば、自宅で風呂に入らない分節約できるとも考えられます。

一方で、ジムで風呂以外の設備を使わない場合、ジム代月8000円の支出は自宅で風呂に入るより割高になる可能性があります。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー