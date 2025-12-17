高橋ひかる、雰囲気ガラリの金髪ボブ姿が話題「見かけても気づかないかも」「似合うのすごい」
【モデルプレス＝2025/12/17】女優の高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）が12月17日、自身のInstagramを更新。金髪ボブ姿のオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】24歳女優「別人級」印象ガラリの金髪ボブ姿
高橋は「映画『ロマンティック ・ キラー』現在公開中！」と出演作について触れ、「マネージャーさんが撮ってくれてたオフショット」を公開した。「ピンクポロと金髪、かなり目立ちますね」とコメントしており、金髪ボブスタイルにポロシャツ、チェックのミニスカートとニーハイソックスを合わせた衣装姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「見かけても気づかないかも」「最強ビジュアル」「似合うのすごい」「可愛すぎる」「別人級」「制服姿が新鮮」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】24歳女優「別人級」印象ガラリの金髪ボブ姿
◆高橋ひかる、映画オフショットで金髪ボブ姿を公開
高橋は「映画『ロマンティック ・ キラー』現在公開中！」と出演作について触れ、「マネージャーさんが撮ってくれてたオフショット」を公開した。「ピンクポロと金髪、かなり目立ちますね」とコメントしており、金髪ボブスタイルにポロシャツ、チェックのミニスカートとニーハイソックスを合わせた衣装姿を披露している。
◆高橋ひかるの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「見かけても気づかないかも」「最強ビジュアル」「似合うのすごい」「可愛すぎる」「別人級」「制服姿が新鮮」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】