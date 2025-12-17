“仮面ライダーヒロイン”奥仲麻琴、第1子女児出産を発表「かわいくて愛おしくて毎日がしあわせ」
【モデルプレス＝2025/12/17】女優の奥仲麻琴（32）が2025年12月17日、自身のInstagramを更新。第1子を出産したことを発表した。
【写真】32歳元アイドル女優、出産発表で公開した子供の写真
奥仲は「私事で大変恐縮ですが、先日無事に第一子となる女の子を出産いたしましたことをご報告させていただきます」と子供の手と足の写真を添えて報告。「妊娠から出産までずっと支え続けてくれた夫 病院の先生をはじめ医療スタッフの方々にたくさんサポートしていただきこの日を迎えられました」と周囲への感謝をつづり、「予定日よりも早く会いにきてくれた我が子かわいくて愛おしくて毎日がしあわせです」とコメント。「今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです」と結んでいる。
奥仲は1993年11月18日生まれ、埼玉県出身。2009年から、アイドルグループ・PASSPO☆のメンバーとして活動を開始。その後、グラビア活動を通してソロでも注目を集め、2012年にはテレビ朝日系「仮面ライダーウィザード」でヒロインを務めた。2015年にPASSPO☆を卒業して以降、TBS系「MARS〜ただ、君を愛してる〜」（2016）、NHK連続テレビ小説「半分、青い。」（2018）、ABCテレビ「ももいろ あんずいろ さくらいろ」（2021）などの女優業や、YouTubeでも活躍。2024年5月に一般男性との結婚を発表、2025年9月に妊娠を発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆奥仲麻琴、出産報告
◆元PASSPO奥仲麻琴、“仮面ライダーヒロイン”としても活躍
