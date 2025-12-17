【ジェラピケカフェの福袋】3,000円分お得、人気の雑貨アイテムとクレープチケットがセットに【全2種】

マッシュフードラボが運営する『gelato pique cafe(ジェラート ピケ カフェ、以下ピケカフェ)』は、全店で「NEW YEAR BAG 2026」(5,000円・7,000円の全2種)を各店の年始営業開始日から販売する。各店舗無くなり次第終了、1人3点まで購入できる。

※記事中の価格はいずれも税込表記。

〈「NEW YEAR BAG 2026」概要〉

ピケカフェから、毎年完売の福袋が2026年も登場する。ラインアップは、5,000円と7,000円の2種類で、いずれもクレープチケットと人気アイテムをセットにした。

ランダムアイテムには、バッグとステッカーが必ず入っている。バッグはクレープを手にした愛らしいピケベアをプリントした、福袋限定デザイン。特別デザインのオリジナルステッカーは2枚入り。

◆「NEW YEAR BAG 2026」5,000円

合計約8,000円相当が入った福袋。

・クレープチケット2枚

・人気アイテム

◆「NEW YEAR BAG 2026」7,000円

合計約10,000円相当が入った福袋。

・クレープチケット3枚

・人気アイテム

ジェラート ピケ カフェ NEW YEAR BAG 2026

〈販売店舗一覧〉

【gelato pique cafe】

・渋谷ヒカリエ店

※12月19日オープン

・玉川郄島屋S・C店

・表参道ヒルズ店

・ルミネ立川店

・三井アウトレットパーク 幕張店

・御殿場プレミアム・アウトレット店

・佐野プレミアム・アウトレット店

・神戸三田プレミアム・アウトレット店

・三井アウトレットパーク 大阪門真店

・松坂屋名古屋店

・mozoワンダーシティ店

・三井アウトレットパーク 北陸小矢部店

・金沢フォーラス店

・香林坊アトリオ店

・沖縄アウトレット あしびなー店

【gelato pique cafe creperie】

・アトレ恵比寿店

・御殿場プレミアム・アウトレット店

・三井アウトレットパーク 木更津店

・三井アウトレットパーク ジャズドリーム 長島店

・ルミネ池袋店

・三井アウトレットパーク 仙台港店

・酒々井プレミアム・アウトレット店

・土岐プレミアム・アウトレット店

・鳥栖プレミアム・アウトレット店

■ジェラート ピケ カフェ 公式サイト