今日17日(水)午後、東海地方は、一時的に雨や雪の降る所が多いでしょう。これからお出掛けの方は、雨具を忘れずにお持ちください。明日18日(木)から19日(金)は広く晴れますが、土日(20日〜21日)は広く雨で、大雨になる所もありそうです。

今日17日は天気下り坂 お出掛けには雨具を

今日17日(水)、日本海にある低気圧に向かって、暖かく湿った空気が流れ込んでいます。西日本の日本海側や北陸付近には、帯状に雨雲が広がっています。東海地方は、晴れている所が多いですが、岐阜県から雲が広がり始めています。





午後は、帯状の雨雲が南下し、東海地方を通過する見込みです。岐阜県では、昼過ぎから雨が降り始め、標高の高い峠付近では雪がまじる所もあるでしょう。名古屋市内も、夕方には雨が降る見込みです。これからお出掛けの方は、雨具を持ってお出掛けください。夜には、一時的にざっと雨脚が強まる所もあるでしょう。飛騨北部では、雪の降り方が強まる所もありそうです。積雪や路面の凍結に注意が必要です。夜遅くには、広く晴れ間が戻る見込みです。

明日18日(木)〜19日(金)は広く晴れる

明日18日(木)は、本州付近は高気圧に覆われる見込みです。飛騨北部では、はじめ雨や雪が降る所もありますが、朝には止んで、日中は広く晴れそうです。静岡県では、夕方から夜、雲の広がる所がありますが、天気の崩れはほとんどないでしょう。

19日(金)は、高気圧の中心は東へ移動しますが、東海地方は高気圧圏内が続く見込みです。日中は広く晴れるでしょう。夜は、湿った空気の影響で雲が多くなり、三重県南部や沿岸部で雨の降りだす所がある見込みです。



明日18日以降、日中は気温が上がりやすく、19日(金)の最高気温は平野部で15℃以上の所が多くなりそうです。11月下旬並みくらいと、この時期としては過ごしやすいでしょう。朝晩は、冷えるため、調節しやすい服装がおすすめです。

20日(土)〜21日(日)は広く雨 大雨の所も

次の週末、20日(土)から21日(日)は、高気圧の縁を回って暖かく湿った空気の流れ込みが強まる見込みです。東海付近は、雨雲が発達する所がありそうです。



20日(土)は、雲が多く、日中は所々で雨が降るでしょう。夜になると、広い範囲で雨となる見込みです。

21日(日)は、朝まで広く雨が降るでしょう。南からかなり暖かい空気が入るため、飛騨地方も雨が降る見込みです。朝にかけて雨脚が強まる所もあり、この時期としては、雨量が多くなる見込みです。静岡県の山沿いや岐阜県山間部の一部では、100ミリ以上の大雨が予想されています。昼前からは、天気は回復に向かい、晴れてきそうです。



土日ともに、雨でも気温は高く、最高気温は平野部で15℃以上となる見込みです。ただ、21日(日)は、次第に北寄りの風に変わり、夜はぐっと冷えそうです。寒暖差が大きい日が続きます。服装や体調管理に気をつけましょう。