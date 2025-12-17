冬のご褒美に♡バターステイツクッキーがとろけるショコラで登場

寒さが深まる季節、甘くてリッチなスイーツが恋しくなりますよね。そんな冬気分にぴったりの新作が、全国のセブン‐イレブンに登場しました。バタースイーツ専門店「バターステイツ」の人気バタークッキーを、とろけるショコラで贅沢にコーティングした冬限定仕様。サクッと軽やかな食感と、濃厚でほろ苦いチョコの重なりが、日常にちょっとした幸せを運んでくれる一品です♡

冬限定のショコラフォンデュ仕立て

「セブンカフェショコラフォンデュバターステイツクッキー」は、発酵バター含有率34％の香ばしいクッキーに、とろける濃厚ショコラをたっぷりまとわせた冬季限定スイーツ。

窯の熱でバターがあふれ出す独自の「バターなだれとろけ製法」で焼き上げ、底面はチョコで覆わないこだわり仕様に。サクサク感を残しながら、口どけの良さを追求しています。

VERY RUBY CUTのサンドが冬限定に♡苺×ショコラの新作スイーツ

バターとカカオの贅沢な調和

ショコラには、クッキーとの相性を追求した2種類のカカオ豆を使用。力強いコクとほのかな酸味が重なり、バターのミルキーな甘さを引き立てます。

ひと口ごとに広がるビターな余韻は、大人の味わい。累計販売1,470万個の大ヒット商品をベースにした、冬だけの特別な進化です。

ご褒美に選びたい理由

価格:386.64円(税込)



個包装のまま割れる“ハッピー3ピース”設計で、食べやすさも◎。リラックスタイムはもちろん、仕事や家事の合間の気分転換にもぴったりです。

焼き菓子とチョコレートの最高の組み合わせを、コンビニで気軽に楽しめるのも嬉しいポイント。

発売日:11月18日(火)～順次

販売エリア:全国

※数量限定販売

冬のおやつ時間を特別に

バターの香ばしさと、とろけるショコラのコクが重なるバターステイツクッキーは、この冬だけのご褒美スイーツ。ほっと一息つきたい夜や、自分を甘やかしたい瞬間にそっと寄り添ってくれます。

数量限定だからこそ、見つけたら迷わず手に取って♡寒い季節のおやつ時間を、少し贅沢に彩ってみてはいかがでしょうか。