お笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑（39）が17日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。後輩芸人との食事会を振り返った。

「福岡の後輩でノボせもんなべっていう」と切り出した澤部。「東京に今度土曜日に行きます、せっかくなんで澤部さん、ご飯に連れて行ってください」とのリクエストに、澤部は快諾。「じゃあ他にも何人か連れてきな」と、総勢5人で食事をすることになった。

そのため澤部は「ちょっといい個室の和食屋さん」の予約を入れ、当日は「俺も楽しみにちょっと早めに着いて、まだ誰もいなくて1人で待っていた」と回想。しかし「約束の時間になっても誰も来ない」事態となり、20分が過ぎた頃、澤部がなべに「道迷ってんのか〜？」とメッセージを送ったところ、「すぐ電話が掛かって来て、“すいません澤部さん！東京に行くの、日曜でした」と平謝り。スタジオ陣は「えーっ！」「怖い怖い」と悲鳴を上げた。

澤部が「じゃあお前今どこにいるの？」と聞くと、なべは「まだ福岡の自宅です」と回答。そのため「じゃあ他のメンバーは？」との確認には、「これなぜだか分からないんですけど、他のメンバーには日曜って伝えてたんですよね」となべ。そのため澤部は「ヤバイ、ヤバイ」と大焦り。「多めにお刺身とかを頼んで、急いでその日に捕まるメンバーをなんとか5人揃えて、一応迷惑にならないようになったけど大変だった」と語っていた。