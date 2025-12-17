緊迫の南シナ海！中国海警局の船に取り囲まれる一部始終…中国と対立深めるフィリピンの巡視船にFNN同乗取材中に
日中関係が急速に悪化する一方で、南シナ海では中国とフィリピンが領有権をめぐり対立を深めている。
フィリピン巡視船にFNNが同乗取材
FNNはフィリピン当局の巡視船に同乗し、緊迫する現場を取材した。
12月11日、取材班は南シナ海で活動する漁師に物資搬入などの支援に向かう沿岸警備隊の巡視船に同乗した。
行き先は、フィリピンのEEZ＝排他的経済水域内、スプラトリー諸島。
水長卓朗記者：
アバド・サントス礁です。我々の船の近くに中国船がいます。
出発翌日、巡視船は早くも複数の中国海警局の船に囲まれた。
水長卓朗記者：
中国船が我々の進行方向をふさいでいます
警告無線：
ただちに立ち去れ！
接近したり、進行方向をふさぐなど危険な行為を繰り返す中国船。
漁業が盛んで、天然ガスなどの資源が豊富な周辺海域では、フィリピンのEEZ内に中国が海洋進出を強め、衝突が相次いでいる。
この日も、漁師たちの漁船のすぐ近くで中国側の船がにらみをきかせていた。
中国船の放水砲でフィリピン漁師3人が負傷
南シナ海の別のエリアでは実際、フィリピンの漁船が中国船からの放水砲を受け、漁師3人が負傷した。
中国側は「挑発行為があったので警告して追い払った」と主張している。
（フジテレビ国際取材部）