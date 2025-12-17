（株）北上尾商事（上尾市）は１２月４日、さいたま地裁より特別清算開始決定を受けた。

負債総額は８８億４８３３万円（２０２４年３月期決算時点）。



固形燃料やガスボンベ、カセットコンロなどガス関連機器、飲料水などの製造販売を手掛けていた。固形燃料は「トップ」、カセットコンロは「マイコンロ」、ガスボンベは「マイボンベ」の製品名で、スーパーやホームセンター、１００円ショップで流通していた。国内に複数の工場を展開するほか、中国に現地法人も有し、事業を展開。２０２０年３月期には売上高４８億１６４７万円を計上した。





しかし、コロナ禍の影響や他社との競合、これまでの積極投資などで金融借入が重く、工場の閉鎖・売却などによる資産圧縮を進めていた。また、２０２２年１２月には子会社を吸収合併した。

２０２４年３月期には売上高６３億８６４５万円、最終利益７億８３６万円を計上したが、債務超過だったことから国内の再生ファンドの支援により、再生する方針へ舵を切った。

２０２４年８月に（株）ニチネン（TSRコード:697370240、法人番号:7010401172513、上尾市）へ会社分割により全事業を移管。当社は工場などの資産や機能自体全てを継承させ、当社は（株）ニチネンから現商号へ変更し、２０２５年７月３１日、株主総会の議決により解散していた。

なお、事業は新会社のニチネンで継続している。

※（株）北上尾商事（TSRコード:310277272、法人番号:2030001041567、上尾市領家５７−１、設立１９８４（昭和５９）年３月、資本金８０００万円）