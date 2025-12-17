“テニミュ4th in カラフルピューロランド”開催 ランダムブロマイドのデザインが一部先行公開
2026年1月31日からミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学（せいがく）vs四天宝寺がテニミュとして初めて東京・パルテノン多摩 大ホールで上演されることを記念して、サンリオピューロランドのスペシャルイベント『カラフルピューロランド』内スペシャルコンテンツとして『テニミュ4th in カラフルピューロランド』が2026年1月16日〜3月16日に開催されることが発表された。
【写真】かっこよくてかわいい！テニミュとサンリオコラボのブロマイド
カラフルピューロランドは、ピューロランドのキャラクターたちがそれぞれの色を背負って登場し、推し色で楽しむ期間限定のイベント。スペシャルコンテンツの「テニミュ4th in カラフルピューロランド」では、特別なビジュアルのフォトスポットや、スペシャルグッズが販売される。
ピューロランドでしか手に入らないミュージカル『テニスの王子様』4thシーズンのオリジナルグッズのうち、1月31日より登場するランダムブロマイドのデザインが一部先行公開された。ピューロランド内でもテニミュを楽しめるスポットが、期間限定で登場する。
ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学vs四天宝寺の東京・パルテノン多摩 大ホール公演は、2月8日まで上演される。
