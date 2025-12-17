人気声優・陽高真白、自身の誕生日となる2月5日にアーティストデビュー！新曲「Area」をリリース！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

学園アイドルマスター・十王星南役としても人気沸騰中の声優・陽高真白（ひたかましろ）が来年2月5日、自身の誕生日に新曲「Area」をリリースし、アーティストデビューすることが発表された。

完全新曲となるタイトル曲「Area」をはじめ、2025年8月に開催された陽高真白の単独イベント「夏の大暴走まつり」で初披露され話題となった曲「RI RI RI」、そして「ini mini」などが収録される。

12/20(土)23:59までにROCKET-EXPRESSでCDを予約すると「ビッグサイズジャケット」がもらえる他、SMA VOICE会員限定で「SMA VOICE限定絵柄トレカ」が付いてくる特典もあるのでお見逃しなく！

また、2月11日(水・祝)には春咲暖×陽高真白ツーマンライブ「Luminous 2026」が新宿ReNYにて開催される。今後の続報を楽しみにしたい。

＜陽高真白 コメント＞

「皆さん！！

陽高真白はアーティストデビューいたします！！

そして！自分の楽曲を3曲リリースさせていただけることになりました！！

アーティストとしての記念すべき第一歩です！！

収録曲すべてに、今の私の想いや生き様、そしてこれからも進み続けるという覚悟を詰め込んでいます！

こうしてアーティストデビュー出来たのは支えてくれた人たち、応援してくれたあなたの存在があるからです！！本当にありがとうございます！！！

歌うことは大好きですが、上手く歌えるか、皆さんに喜んでいただけるかなど不安な気持ちもありました。

それでもこの曲を届けたい皆がいるから、沢山練習して、胸を張って収録に挑みました！

たった今、楽曲の最終MIXを確認をしたのですが、私の届けたいものがしっかりと詰まっていて、テンションが上がりまくっています！皆さんに聞いていただける日が待ち遠しいです！

この3曲は、今の自分そのもの！

人生初めての私の想いを込めた曲、楽しみにしていてくださいね！」

●リリース情報

陽高真白 1st Single

「Area」

2026年2月5日発売



価格：￥2,500（税込）

品番：SLRL-10173

＜CD＞

1.Area

2.RI RI RI

3.ini mini

4.Area -Instrumental-

5.RI RI RI -Instrumental-

6.ini mini -Instrumental-

早期予約特典（受付期間：12/16〜12/20）

・「ビッグサイズジャケット」（240mm×240mm）

SMA VOICE限定特典：SMA VOICE限定絵柄トレカ

「Area」予約・購入はコチラから

https://www.rocket-exp.com/s/R/item/detail/2983660030

【SMA VIOCE会員限定「SMA VOICE限定絵柄トレカ」特典付き】はコチラから

https://www.rocket-exp.com/s/R/item/detail/2983660030_fc

オフィシャルファンクラブ・SMA VOICE入会はコチラから

http://smavoice.jp

＜陽高真白（ひたかましろ）プロフィール＞



2022年1月より所属。同年6月にアプリゲーム「舞歌ファンタジア」フラン・エメラルド役として声優デビュー。2023年にはゲーム「モンスターストライク」、「制服カノジョ」に続けて出演し、舞台では「アサルトリリィ・イルマ女子美術高校編」シリーズ、「アサルトリリィ・新章」シリーズに出演。2024年「学園アイドルマスター」十王星南役に抜擢、アプリゲーム・楽曲歌唱・ライブ活動と幅広く展開。十王星南役として、長身を生かし、圧倒的説得力のあるステージパフォーマンスを披露している。2025年TVアニメ「一瞬で治療していたのに役立たずと追放された天才治癒師、闇ヒーラーとして楽しく生きる」リンガ役としてTVアニメ初レギュラーを獲得。毎月一回、OPEN RECにて「春咲暖と陽高真白のおうちとれーにんぐっ！」を生放送中。クールな表情とは裏腹に、ポジティブで明るく自他ともに認める”陽キャ”なギャップが魅力。

