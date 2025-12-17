人気声優・陽高真白、自身の誕生日となる2月5日にアーティストデビュー！新曲「Area」をリリース！
学園アイドルマスター・十王星南役としても人気沸騰中の声優・陽高真白（ひたかましろ）が来年2月5日、自身の誕生日に新曲「Area」をリリースし、アーティストデビューすることが発表された。
完全新曲となるタイトル曲「Area」をはじめ、2025年8月に開催された陽高真白の単独イベント「夏の大暴走まつり」で初披露され話題となった曲「RI RI RI」、そして「ini mini」などが収録される。
12/20(土)23:59までにROCKET-EXPRESSでCDを予約すると「ビッグサイズジャケット」がもらえる他、SMA VOICE会員限定で「SMA VOICE限定絵柄トレカ」が付いてくる特典もあるのでお見逃しなく！
また、2月11日(水・祝)には春咲暖×陽高真白ツーマンライブ「Luminous 2026」が新宿ReNYにて開催される。今後の続報を楽しみにしたい。
＜陽高真白 コメント＞
「皆さん！！
陽高真白はアーティストデビューいたします！！
そして！自分の楽曲を3曲リリースさせていただけることになりました！！
アーティストとしての記念すべき第一歩です！！
収録曲すべてに、今の私の想いや生き様、そしてこれからも進み続けるという覚悟を詰め込んでいます！
こうしてアーティストデビュー出来たのは支えてくれた人たち、応援してくれたあなたの存在があるからです！！本当にありがとうございます！！！
歌うことは大好きですが、上手く歌えるか、皆さんに喜んでいただけるかなど不安な気持ちもありました。
それでもこの曲を届けたい皆がいるから、沢山練習して、胸を張って収録に挑みました！
たった今、楽曲の最終MIXを確認をしたのですが、私の届けたいものがしっかりと詰まっていて、テンションが上がりまくっています！皆さんに聞いていただける日が待ち遠しいです！
この3曲は、今の自分そのもの！
人生初めての私の想いを込めた曲、楽しみにしていてくださいね！」
●リリース情報
陽高真白 1st Single
「Area」
2026年2月5日発売
価格：￥2,500（税込）
品番：SLRL-10173
＜CD＞
1.Area
2.RI RI RI
3.ini mini
4.Area -Instrumental-
5.RI RI RI -Instrumental-
6.ini mini -Instrumental-
早期予約特典（受付期間：12/16〜12/20）
・「ビッグサイズジャケット」（240mm×240mm）
SMA VOICE限定特典：SMA VOICE限定絵柄トレカ
「Area」予約・購入はコチラから
https://www.rocket-exp.com/s/R/item/detail/2983660030
【SMA VIOCE会員限定「SMA VOICE限定絵柄トレカ」特典付き】はコチラから
https://www.rocket-exp.com/s/R/item/detail/2983660030_fc
オフィシャルファンクラブ・SMA VOICE入会はコチラから
http://smavoice.jp
＜陽高真白（ひたかましろ）プロフィール＞
2022年1月より所属。同年6月にアプリゲーム「舞歌ファンタジア」フラン・エメラルド役として声優デビュー。2023年にはゲーム「モンスターストライク」、「制服カノジョ」に続けて出演し、舞台では「アサルトリリィ・イルマ女子美術高校編」シリーズ、「アサルトリリィ・新章」シリーズに出演。2024年「学園アイドルマスター」十王星南役に抜擢、アプリゲーム・楽曲歌唱・ライブ活動と幅広く展開。十王星南役として、長身を生かし、圧倒的説得力のあるステージパフォーマンスを披露している。2025年TVアニメ「一瞬で治療していたのに役立たずと追放された天才治癒師、闇ヒーラーとして楽しく生きる」リンガ役としてTVアニメ初レギュラーを獲得。毎月一回、OPEN RECにて「春咲暖と陽高真白のおうちとれーにんぐっ！」を生放送中。クールな表情とは裏腹に、ポジティブで明るく自他ともに認める”陽キャ”なギャップが魅力。
関連リンク
陽高真白X
https://x.com/hitaka_mashiro