香川県の琴平バスが、香川・徳島と北陸3県を結ぶ夜行バス「コトバスエクスプレス 福井・金沢・富山便」を、2026年２月から運行すると発表し、予約を開始しました。

運行は上下1往復で、琴平を午後7時18分に出発し、宇多津駅・高松駅・高松中央ICなどを経由して徳島駅に立ち寄り、翌朝福井駅（午前5時30分）、金沢（午前６時50分）、富山（午前８時10分）に到着します。

北陸から四国への便は、富山を午後8時15分発、高松駅に翌朝の午前8時22分着、琴平に午前９時52分着となっています。

また鳴門ICで松山・高知方面からのシャトル接続を行い、四国全県と北陸を結びます。

運賃は香川・徳島～北陸間が7200円～9700円で、早割、往復割、学割などがあります。車両は３列シートで28席です。

琴平バスによりますと、2019年からJR四国バスなどが運行した「北陸ドリーム号（2020年4月運休・2023年11月正式廃止）の利用者数が、10カ月未満で約9300人だったことから、年間で１万人超の潜在需要があるとみています。

同社は「幅広い需要に応え、継続運行していく」としています。