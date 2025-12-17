テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ下限が下値を支える テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ下限が下値を支える

157.42 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

157.11 エンベロープ1%上限（10日間）

155.95 21日移動平均

155.76 一目均衡表・基準線

155.65 一目均衡表・転換線

155.55 10日移動平均

154.91 現値

154.49 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

154.00 エンベロープ1%下限（10日間）

153.07 一目均衡表・雲（上限）

151.12 100日移動平均

150.27 一目均衡表・雲（下限）

148.42 200日移動平均



今日の安値は154.52となっており、154.49に控えるボリンジャーバンド2シグマ下限がしっかりとサポートとなっている

