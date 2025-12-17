157.42　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
157.11　エンベロープ1%上限（10日間）
155.95　21日移動平均
155.76　一目均衡表・基準線
155.65　一目均衡表・転換線
155.55　10日移動平均
154.91　現値
154.49　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
154.00　エンベロープ1%下限（10日間）
153.07　一目均衡表・雲（上限）
151.12　100日移動平均
150.27　一目均衡表・雲（下限）
148.42　200日移動平均

今日の安値は154.52となっており、154.49に控えるボリンジャーバンド2シグマ下限がしっかりとサポートとなっている