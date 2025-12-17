テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ下限が下値を支える
157.42 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
157.11 エンベロープ1%上限（10日間）
155.95 21日移動平均
155.76 一目均衡表・基準線
155.65 一目均衡表・転換線
155.55 10日移動平均
154.91 現値
154.49 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
154.00 エンベロープ1%下限（10日間）
153.07 一目均衡表・雲（上限）
151.12 100日移動平均
150.27 一目均衡表・雲（下限）
148.42 200日移動平均
今日の安値は154.52となっており、154.49に控えるボリンジャーバンド2シグマ下限がしっかりとサポートとなっている
