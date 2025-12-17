ソニーは12月17日、韓国のKakao Entertainmentと、ソニーの立体音響技術「360 Reality Audio」を活用した協業を推進するためのパートナーシップを締結した。第1弾プロジェクトとして、12月20日に行なわれる「第17回Melon Music Awards(MMA2025)」でオンライン配信されるスペシャルステージで360 Reality Audioを活用する。

両社は今後、360 Reality Audioを活用したコンテンツ制作などの多様な協業を検討していく。

MMA2025のスペシャルステージでは、360 Reality Audioを活用することで、「まるで会場に入り込んだかのような、没入感のある立体的な音場体験を楽しめます。どのアーティストとコラボレーションしてスペシャルステージを行うのかご期待ください」とのこと。MMA2025は12月20日17時より、ソウル・コチョクスカイドームで開催される。

360 Reality Audioは、オブジェクトベースのソニーの360度立体音響技術を使った音体験。ボーカルや楽器、効果音や人の声など、音一つひとつに位置情報をつけ、球状の空間に配置することで、アーティストやクリエイターが意図する、没入感のある立体的な音場を体感できる。

Kakao Entertainmentは、マルチレーベルシステムを基盤に音楽IPの企画・制作・音源・アルバム流通事業を推進しており、代表的な音楽ストリーミングサービス「Melon」や、グローバルKカルチャーファンプラットフォーム「Berriz」など、エンタテインメントIPを活用した多様なサービスを提供している。

MMA2025は、Melonのデータ、ユーザー投票、専門家の審査をもとに、アーティストの1年間の成果を世界に発信する、K-POP最大規模の音楽授賞式およびフェスティバル。

今回のパートナーシップ締結にあわせて、両社からコメントも発表されている。

ソニー株式会社

世界中のK-POPファンがソニーの360 Reality Audioを通じて、より立体的で没入感の高い体験ができることを期待しています。

Kakao Entertainment社

MMA2025を皮切りに、ソニーの革新的技術を活用してグローバルなシナジーを生み出す多様な協業案を模索していきます。