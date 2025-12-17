第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日、東京〜箱根間往復＝１０区間２１７・１キロ）で、７年連続９回目の出場となる創価大が１７日、東京・八王子市のキャンパスで壮行会を行い、榎木和貴監督（５２）、主将の三坂佳賞（４年）、駅伝主将の黒木陽向（４年）らが昼休みに集まった学生、教職員らに約２週間後に迫った大一番に向けて決意を語った。三坂主将が「目標の３位を勝ち取れるように頑張ります」とあいさつすると会場に大きな拍手が沸き起こった。

創価大は前回７位。６年連続のシード権（１０位以内）を獲得した。今季は学生３大駅伝初戦の出雲駅伝（１０月１３日）で３位と躍進。第２戦の全日本大学駅伝（１１月２日）でも７位でシード権（８位以内）を獲得した。

群雄割拠の大学駅伝界で、強豪校の地位を確立した創価大は、第１０２回箱根駅伝でも上位を狙う力を持つ。前回、ルーキーながら５区で１０位と踏ん張った山口翔輝（２年）は今季、大きく成長。全日本大学駅伝で最長の８区（１９・７キロ）を区間６位と好走した後、わずか１週間後の世田谷２４６ハーフマラソンで青学大勢を破って優勝するなどタフさ、勝負強さは学生トップレベルだ。

前回２区で日本人最高記録（１時間５分４３秒）で区間２位と力走した吉田響（現サンベルクス）は卒業したが、前回３区２位のスティーブン・ムチーニ（３年）が前々回に２区５位（１時間６分４３秒）の実績があることは心強い。榎木監督は「吉田響という大きな穴をどう埋めるか、という課題をもって１年間取り組んできました。１２月に入ってから予想以上に仕上がっています」と自信あふれる表情で話した。

２０２１年大会では往路優勝し、復路も１０区途中まで首位を走った。土壇場で、駒大に逆転優勝を許して２位惜敗となったが、駅伝ファンを大いに驚かせた。今回も「ダークホース」的な存在として注目される。

今季初戦の出雲駅伝は国学院大が快勝し、同２戦の全日本大学駅伝は駒大が完勝した。昨季の箱根駅伝は青学大が圧勝。直近の３大駅伝を制した３校と、１万メートル上位１０人の平均タイムが驚異の２７分台の中大が「４強」として第１０２回箱根駅伝の優勝候補に挙がる。

駅伝巧者の創価大と帝京大、「山の神候補」の斎藤将也（４年）がいる城西大なども、流れに乗り、最大限の力を発揮すれば優勝争いに加わる可能性も十分にある。