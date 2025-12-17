サンリオ×“黒ミャクミャク”ぬいぐるみ、受注販売が決定 万博閉幕2ヶ月超…販売概要・注意事項など明示【詳細】
大阪・関西万博（10月13日閉幕）で話題となったサンリオ×ミャクミャクのコラボアイテムから「ブラックぬいぐるみシリーズ」が受注販売されることが17日、発表された。
【画像】万博の思い出…ミャクミャクになりきったサンリオキャラたち
サンリオのキャラクターたちが、ミャクミャクになりきったデザイン。公式ライセンス商品として販売され、争奪戦となった。閉幕後には「立体マスコットクリアカラーキーホルダー」が受注販売された。
今回の「ブラックぬいぐるみシリーズ」は、“黒ミャクミャク”バージョンとして人気を集めたもの。待望の受注販売となる。受注販売特設WEBサイトで12月19日正午より受け付ける。
「当受注販売における各アイテムの販売数量は、予定販売数に達し次第、予約受付終了となります。予めご了承ください」とし、販売概要・注意事項などが示された。
■受注販売概要
「EXPO2025 ミャクミャク サンリオキャラクターズ」コラボレーショングッズ
発売元：株式会社あすなろ舎
EXPO2025 【サンリオキャラクターズ】 ミャクミャクなりきりぬいぐるみ（BC）ブラック 全7種・税込3520円
【第1次受注（発送時期：2026年2月下旬より順次発送予定）】
販売期間： 販売期間：2025年12月19日（金）12:00〜2025年12月20日（土）23:59まで
【第2次受注（発送時期：2026年3月上旬より順次発送予定）】
販売期間：2025年12月21日（日）12:00〜2025年12月22日（月）23:59まで
【第3次受注（発送時期：2026年4月上旬より順次発送予定）】
販売期間：2025年12月23日（火）12:00〜2025年12月24日（水）23:59まで
【第4次受注（発送時期：2026年4月中旬より順次発送予定）】
販売期間：2025年12月25日（木）12:00〜2025年12月26日（金）23:59まで
EXPO2025 【サンリオキャラクターズ】 ミャクミャクなりきりぬいぐるみ（M）ブラック 全7種・税込5280円
【第1次受注（発送時期：2026年4月上旬より順次発送予定）】
販売期間： 販売期間：2025年12月27日（土）12:00〜2025年12月28日（日）23:59まで
【第2次受注（発送時期：2026年4月中旬より順次発送予定）】
販売期間：2025年12月29日（月）12:00〜2025年12月31日（水）23:59まで
【ご購入に関する注意事項】
※こちらは予約販売商品です。商品が入荷次第の発送となります。
※ご注文完了後の内容変更・キャンセルは不可とさせていただきます。
※製造スケジュールの都合により、生産できる数量に限りがございます。そのため、予定販売数に達し次第、受付を終了させていただきます。
※製造状況等により、お届けが遅れる場合がございます。
※明らかに転売目的と判断できるご注文は、キャンセルとさせていただく場合がありますのでご了承ください。
※ご購入は、各アイテム各キャラクター1個までとさせていただきます。
他キャラクターと同時購入可能です。カート画面の「ショップに戻る」ボタンからお買い物を継続いただけます。ご注文の統合は原則お受け出来かねますので、ご了承願います。
※購入時「Pay ID」アカウントへのログインが必須となります。
※利用できる決済方法は「クレジットカード決済」のみです。
※カードの状況確認のため、注文から2〜3 週間後にカード会社からキャンセルのご連絡が届くことがあります。（実際の注文は、キャンセルされません。）
※発送予定時期に合わせて、あらためてオーソリ（有効期限や利用可能残高などの確認）をおこないます。
※よくあるご質問（FAQ）は、こちら（サイトURL）をご覧ください。
※商品画像はイメージです。実物とは仕様・デザインが異なる場合がございます。
