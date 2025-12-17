モデルの滝沢眞規子（47）が16日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。休養の取り方への悩みを語った。

番組のテーマは「休養の取り方」。日本人の約8割が疲れていることが紹介された。滝沢は「プライベートと仕事の境目がないのが悩みです」と告白した。

滝沢は「例えば平日はファッションショーの仕事をして、帰宅して家でできる仕事がいっぱいあるんですよ。例えばYouTubeとかSNS関係の仕事とか。休みの日にどんどんやっちゃうので」と休みの日も働いてしまうことを明かした。

滝沢は「でも、おなかは空くんですよ。だから一応食べようと思うんですけど、この間本当に疲れたときにそしゃくすることさえ拒みだして、“かんだらこれ以上疲れちゃうんじゃないか”って、そしゃくに抵抗を感じたときに私ヤバいところまできたなみたいに思いました」と語った。

くりぃむしちゅー上田晋也は「末期だねそれ」と驚いた。

滝沢は「なのでお茶漬けにしました」とそしゃくする必要のないご飯を選んだことを明かすと、上田は「ちゃんと噛めるもんにしなさい」とつっこんだ。