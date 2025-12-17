森ビルの調査研究機関「森記念財団 都市戦略研究所」が１７日に発表した「世界の都市総合力ランキング」で、東京が過去最高の２位に浮上した。

観光地やナイトライフの充実度、飲食店の多さが高く評価され、調査・発表の始まった２００８年以来初めて、米国ニューヨークを逆転した。

総合ランキングは、世界４８都市を▽経済▽研究・開発▽文化・交流▽居住▽環境▽交通・アクセス――の６分野で点数化し、順位を算出した。

東京は「文化・交流」が観光地やナイトライフの充実度、外国人訪問者数でトップクラスの評価を受けて昨年よりも順位を一つ上げて２位に。「居住」も飲食店や小売店舗の多さなどを理由に初めて１位となった。

「環境」は１８位から７位に躍進し、全体を押し上げた。新たな指標の「企業のサステナビリティー（持続可能性）」が２位となったことで押し上げた。

東京は昨年まで９年連続で総合３位だった。今年は首位ロンドンとのスコア差も０８年の調査開始以降、最少となった。同時発表された金融分野ランキングは前回に続いて３位、初めて実施されたスタートアップ分野ランキングは９位だった。

東京都の小池百合子知事は「江戸から続く伝統と現代の感性が共存する東京の多彩な魅力は、海外から多くの旅行者をひきつけている。東京では世界中の『食』を楽しむことができ、ナイトタイム観光を象徴する『都庁舎プロジェクションマッピング』も世界を魅了している。誰もが幸せを実感できる都市の実現に向け、さらなる高みを目指す」とのコメントを発表した。