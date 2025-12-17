恋も仕事も順調だと毎日が充実しますよね。特に仕事がうまくいくと「彼氏のおかげかも」と思ってしまうでしょう。しかし、人生はそう甘くないようで……？

今回は、彼氏が既婚者だと判明し人間不信になった話をご紹介いたします。

彼氏は既婚者だった

「彼氏と付き合い始めてから、仕事が絶好調！ 新しく始まるプロジェクトのリーダーに任されたり、今までコツコツ頑張ってきた仕事が評価されたりと、いいことがたくさん起きるんです。きっとこれは彼氏のおかげだから報告しようと思って『今日会えそう？』と連絡をしました。すると彼氏からは『ごめん、今日はそっち行けなさそう』『仕事が立て込んでて……』『しばらく行けないかも』『落ち着いたら連絡する』と返事が来ました。仕事なら仕方ないかと諦めて、その間私も頑張って働こうと切り替えました。

しかし、このことを先輩に話したら、『落ち着いたら連絡するとか、急に会えなくなる男は既婚者の可能性が高いよ』と恐ろしいことを言われたんです。まさか彼氏に限ってそんなはずはないと思ったけど、たしかにデートはいつも私の家だし、土日はなにかと予定があるからと言って断られるし、夜は電話をかけても出ないことが多いことに気づきました。不安になって次に彼氏に会ったときに問い詰めると、奥さんがいると白状しました。つまり私は不倫をしてたってことですよね……。仕事はうまくいったけど、恋愛は最悪な展開になってしまい、しばらく人間不信に陥りました」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 恋をすると仕事がうまくいくことも多いですよね。ただそれは自分自身のマインドや努力の結果で、彼氏のおかげではなかったようです。既婚者なのに嘘をついて付き合うなんて、最低ですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。