上野動物園のパンダ返還で観覧4時間半待ちの大混乱。「平日でこれか...」「すごいことになってる...」

2025年12月15日に、公式サイト「東京ズーネット」で上野動物園のジャイアントパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」の返還に関する情報を公開。

飼育展示しているジャイアントパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」を、東京都と中国野生動物保護協会との協定にもとづき、近日中に中国へ返還することを発表しました。

まさかの待ち時間に絶句...

「シャオシャオ」と「レイレイ」の最終観覧日は26年1月25日。

上野動物園の公式Xによると、12月17日10時30分時点でのジャイアントパンダ観覧の待ち時間は「シャオシャオ」と「レイレイ」共に270分待ちとのこと。

SNS上では、4時間半の待ち時間に「平日でこれか...」「すごいことになってる...」と驚きの声が上がっています。

観覧方法も日付によって異なり、12月16日から21日は、現地での整列順となります。12月23日から26年1月12日は先着制のWEB申し込み、1月14日から25日は抽選制のWEB申し込みとなります。

12月21日までの観覧は、受付時間を早めに締め切る場合があるので、期間中に訪れる予定の人は早めに向かうことをおすすめします。

なお、17日の「シャオシャオ」と「レイレイ」の観覧受付は10時45分で終了しています。

また、12月23日から26年1月12日までの先着順WEB申し込みは、観覧日1週間前の12時（正午）から各観覧時間枠の開始前まで受け付けています。

上野動物園ではフォトスポットとパネル展を12月23日から設置予定。

26年1月6日からは横断幕を展示予定です。

観覧予約などの詳細は公式サイトから確認できます。

（写真：AP/アフロ）

東京バーゲンマニア編集部