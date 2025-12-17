「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日正午現在でＡｌｂａＬｉｎｋ<5537.T>が「売り予想数上昇」２位となっている。



１７日の市場で、アルバリンクが続伸。同社は１５日に東証グロース市場に新規上場した直近ＩＰＯ銘柄で、流動性が低下している不動産の買い取り再販事業やコンサルティングなどを展開している。初値は公開価格１３００円を４２％上回る１８５０円だった。翌１６日は一時ストップ高と急伸し、上場３日目となるきょうも値を上げている。２５年１２月期の単独営業利益は前期比２．３倍の１２億５８００万円と大幅増益の予想。「空き家」対策関連として注目されているが、足もとの株価上昇で利益確定売りも警戒されている様子だ。



出所：MINKABU PRESS